David Lynch y Wes Studi recibirán Oscar honorarios

En esta foto del 9 de enero del 2017, el cineasta David Lynch asiste a una conferencia sobre "Twin Peaks" de Showtime ante la Asociación de Críticos de la Televisión en Pasadena, California. Lynch, el actor cheroqui-estadounidense Wes Studi y la primera directora nominada a un Premio de la Academia, Lina Wertmüller, recibirán Oscar honorarios durante la gala de los Premios de los Gobernadores el 27 de octubre del 2019 en Hollywood. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — Los primeros ganadores del Oscar de la temporada están aquí: el innovador cineasta David Lynch, el actor cheroqui-estadounidense Wes Studi, la directora Lina Wertmüller y la actriz Geena Davis recibirán trofeos honorarios en los Premios de los Gobernadores en octubre, anunció el lunes la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Davis recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt por su defensa de la igualdad de género en los medios como fundadora de la organización sin ánimo de lucro The Geena Davis Institute on Gender in Media, y el Festival de Cine de Bentonville enfocado en las mujeres. La actriz de 63 años de hecho ya ganó un Oscar, por su papel de reparto en "The Accidental Tourist" (“Un tropiezo llamado amor”), y también fue nominada por "Thelma & Louise".

Los otros tres premios honorarios buscan reconocer a individuos que han hecho contribuciones significativas a la industria, pero no han recibido el Oscar.

Lynch, de 73 años, ha sido nominado en cuatro ocasiones: dos por "The Elephant Man" (“El hombre elefante”), a mejor dirección y lo que hoy se conoce como guion adaptado, así como por la dirección de "Blue Velvet" (“Terciopelo azul”) y "Mulholland Dr." (“Sueños, misterios y secretos”).

Studi, de 71 años, nunca ha sido postulado pero ha trabajado en numerosas películas nominadas y ganadoras del Premio de la Academia, entre ellas "Dances with Wolves" (“Danza con lobos”), “The Last of the Mohicans" (“El último de los mohicanos”), “The New World" (“El nuevo mundo”) y "Geronimo: An American Legend" (“Gerónimo”).

A sus 90 años Wertmüller es quizás injustamente la menos famosa de los agasajados, pero abrió una gran puerta en la industria para las mujeres cuando se convirtió en la primera nominada a mejor dirección por "Seven Beauties" (“Siete bellezas”) en 1976. El premio ese año fue para John G. Avildsen por "Rocky". Sólo otras cuatro directoras han sido postuladas desde entonces: Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow y Greta Gerwig. Bigelow se mantiene como la única ganadora.

La junta de gobernadores de la academia votó por los homenajeados el sábado, meses antes de lo acostumbrado, para acomodar el acortado calendario de premios de este año.

"Estos Premios de los Gobernadores otorgados por la Academia cada año reconocen a individuos que se han dedicado a una vida de logros artísticos y han hecho contribuciones destacadas a nuestra industria y más allá", dijo el presidente de la academia, John Bailey, en un comunicado.

La 11ª ceremonia de premios será el 27 de octubre, un mes antes de lo usual, en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood, a pocos pasos de donde se entregarán los Oscar el 9 de febrero del 2020.