ARCHIVO - Jean-Jacques Bauer mira la reproducción de una valiosa pintura de Pissarro que recuperó durante una entrevista con The Associated Press, en París, Francia, en una fotografía de archivo del 7 de noviembre de 2017. Una corte de apelaciones de París refrendó el martes 2 de octubre un fallo que ordena que una pareja estadounidense devuelva una pintura a los descendientes de una familia judía que era propietaria de la pieza antes de que fuera confiscada durante la Segunda Guerra Mundial. (Foto AP/Thibault Camus, File) less