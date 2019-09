Corrección a despacho: BC-ESP-MUS OCASEK-DECESO

En esta foto del 14 de abril de 2018, Ric Ocasek, de The Cars, toca en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland. Ocasek, el afamado vocalista de la banda The Cars, fue hallado muerto en su apartamento en Nueva York el domingo 15 de septiembre del 2019. Tenía 75 años. (AP Foto/David Richard, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — En un despacho del 16 de septiembre sobre la muerte del vocalista de The Cars Ric Ocasek, The Associated Press reportó erróneamente el número de discos de estudio de la banda. Lanzaron siete, no seis.

A continuación presentamos una versión corregida de la historia:

Ric Ocasek, vocalista de The Cars, muere a los 75 años

Ric Ocasek, el famoso vocalista de The Cars, es hallado muerto en su apartamento en Nueva York a los 75 años. El deceso se produce un año después de la incorporación de The Cars al Salón de la Fama del Rock & Roll, y tras el anuncio de la modelo Paulina Porizkova de que ella y Ocasek se habían separado tras 28 años de matrimonio.

NUEVA YORK (AP) — Ric Ocasek, el vocalista de The Cars cuya interpretación vocal socarrona, estilo desgarbado y gafas oscuras definieron una era del rock con éxitos como "Just What I Needed", fue hallado muerto en su apartamento en Manhattan.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que agentes que respondieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a Ocasek, de 75 años, alrededor de las 16:00 horas el domingo. Señalaron que no había indicios de crimen y que el médico forense determinará la causa de la muerte.

El deceso del músico se produjo un año después de que The Cars fuera incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll, y tras el anuncio de la modelo Paulina Porizkova en redes sociales de que ella y Ocasek se habían separado tras 28 años de matrimonio. La pareja se conoció durante la filmación del video musical de “Drive”, otro éxito de la agrupación.

Ocasek, vocalista, guitarrista y autor de la mayoría de las canciones de la banda, y Benjamin Orr, bajista y también cantante, ambos amigos y antiguos hippies, formaron The Cars en Boston en 1976. Le llevaban una década a muchos de sus colegas rockeros de la época, pero se convirtieron en una de las bandas estadounidenses más esenciales de finales de los 70 y 80 con su fusión de new wave, pop de los 60 y glam de los 70.

El estilo vocal minimalista y medio hablado de Ocasek le dio un sonido característico a The Cars, y su apariencia larguirucha y desgarbada les dio una imagen perdurable.

Las primeras tres canciones de su álbum homónimo de 1978 fueron todas sencillos exitosos y se mantuvieron como clásicos sonando en la radio a lo largo de los años: "Good Times Roll", ''My Best Friend's Girl" y "Just What I Needed".

Tuvieron otros 10 sencillos en el Top 40 de Billboard, y de sus siete discos de estudio, cuatro figuraron en el Top 10 de la revista especializada.

La banda llegó a la cima comercial con "Heartbeat City" de 1984, que incluyó los temas "You Might Think" y "Magic", interpretados por Ocasek, y la atípica balada "Drive", en la voz de Orr.

Siempre fueron unos favoritos de MTV. El video extravagante y parcialmente animado de "You Might Think", junto con el triste clip de "Drive", les merecieron una difusión constante en la cadena a mediados de los 80.

Se separaron en 1988, pero su influencia se sintió con fuerza hasta mediados de los 90 y más allá. Kurt Cobain y Nirvana interpretaron "My Best Friend's Girl" en su última actuación en vivo en 1994, y Ocasek produjo álbumes para bandas más jóvenes que incluyeron Weezer, No Doubt y Bad Religion.

The Cars fue incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018 tras haber sido nominado en dos ocasiones. Durante la ceremonia, Ocasek rindió homenaje a Orr, quien murió en el 2000 de cáncer de páncreas.

"Es muy extraño estar aquí sin él", dijo el cantante.

Al anunciar su separación el año pasado, Porizkova dijo que su familia era "un auto bien construido", una referencia al nombre de la banda, The Cars (los automóviles). Pero agregó que "como una bicicleta, mi esposo y yo ya no pedaleamos al unísono". Ocasek tuvo seis hijos, dos de cada uno de sus tres matrimonios.

Creció en Baltimore y su familia se mudó a Cleveland cuando era un adolescente. Tras graduarse de la escuela secundaria pasó unos periodos en las universidades de Antioch College y Bowling Green State University a mediados de los 60 antes de desertar para dedicarse de lleno a la música.

Conoció a Orr en 1965 y juntos formaron su primera banda, ID Nirvana, en 1968. En los 70 se mudaron a Boston y formaron grupos que incluyeron uno de folk-rock, Milkwood. También tocaron como un dúo acústico antes de crear The Cars.