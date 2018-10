Comedia “Night School” encabeza taquilla en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Por primera vez en más de dos años, una comedia es número en las taquillas cinematográficas de Norteamérica.

“Night School”, de Kevin Hart y Tiffany Haddish, debutó con 28 millones de dólares en venta de entradas, según las estimaciones del domingo.

La pugna por el primer lugar el fin de semana fue de risa. La película de animación “Smallfoot” fue segunda con 23 millones.

Recaudaciones estimadas de viernes a lunes en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore.

1. “Night School”, 28 millones de dólares (5,5 millones de dólares internacional).

2. “Smallfoot”, 23 millones de dólares.

3. “The House With a Clock in Its Walls”, 12,5 millones de dólares.

4. “A Simple Favor”, 6,6 millones de dólares.

5. “The Nun”, 5,4 millones de dólares.

6. “Hell Fest”, 5,1 millones de dólares.

7. “Crazy Rich Asians”, 4,2 millones de dólares.

8. “The Predator”, 3,7 millones de dólares.

9. “White Boy Rick”, 2,4 millones de dólares.

10. “Peppermint”, 1,8 millones de dólares.