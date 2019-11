Columnista demanda a Trump por difamación

ARCHIVO - En esta foto del 23 de junio del 2019, E. Jean Carroll es fotografiada en Nueva York. Carroll, quien dice que Donald Trump la violó en los vestidores de una tienda en la ciudad en la década de los 90, lo demanda ahora por difamación. (AP Foto/Craig Ruttle) less ARCHIVO - En esta foto del 23 de junio del 2019, E. Jean Carroll es fotografiada en Nueva York. Carroll, quien dice que Donald Trump la violó en los vestidores de una tienda en la ciudad en la década de los ... more Photo: Craig Ruttle, AP Photo: Craig Ruttle, AP Image 1 of / 1 Caption Close Columnista demanda a Trump por difamación 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Una columnista que acusó al presidente Donald Trump de violarla en el vestidor de una tienda en Nueva York en los noventa lo demandó el lunes, diciendo que éste la difamó al llamarla una mentirosa a la que nunca había conocido.

La demanda de E. Jean Carroll, presentada el lunes en Nueva York, dice que Trump “difamó su integridad, honestidad y dignidad _ todo en la prensa nacional” cuando respondió a sus acusaciones, mencionadas inicialmente en un artículo en la revista New York en junio.

"Nadie tiene derecho a ocultar actos de agresión sexual tras un muro de falsedades difamatorias y evasiones”, dijo la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, en la demanda.

Un mensaje en busca de comentario fue enviado a un bufete legal que representó a Trump en otras causas.

Carroll, una veterana columnista de consejos para la revista Elle, es una de más de una decena de mujeres que han acusado a Trump de agresión o acoso sexual, o ambos, antes de su presidencia.

Ella no es la única que ha demandado por los desmentidos de Trump. Una de esas causas, presentada por Summer Zervos, una participante en su reality show “The Apprentice”, es procesada en el mismo tribunal en Manhattan donde Carrol presentó su demanda. En el caso de Zervos, los abogados de Trump han dicho que sus comentarios no fueron difamatorios y han tratado infructuosamente de lograr que la demanda sea desestimada o al menos aplazada hasta que él no ocupe la presidencia.

Carroll dice que ella se encontró con el entonces promotor de bienes raíces en la elegante tienda Bergdorf Goodman en 1995 o 1996 y que éste le pidió que le ayudase a escoger un regalo para “una muchacha” y eventualmente sugirió ropa interior. Él entonces propuso que Carroll se probase un leotardo transparente y que, tras algunas bromas, se fueron a un vestidor.

Ella dice que una vez adentro, Trump la empujó contra una pared la violó, hasta que ella logró zafarse y escapó.

Carroll dice que no presentó entonces una denuncia policial, pero que les contó el incidente a dos periodistas amigos, quienes han corroborado lo que ella les dijo.

Trump dijo en junio que Carroll estaba “mintiendo completamente” y dijo que ella no era su tipo.