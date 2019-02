Colisión de autobús deja 21 muertos en mina en China

BEIJING (AP) — Veintiún trabajadores murieron y 29 resultaron heridos debido a la colisión de un autobús en un angosto túnel de la mayor mina de plata de China, en el norte del país, dijo el domingo el Ministerio de Gestión de Emergencias.

El accidente del sábado en la mañana en la mina de Yinman Mining Co., en la vasta región de Mongolia Interior, se debió al parecer a una falla en los frenos, según las autoridades.

El autobús transportaba a 50 mineros a sus labores subterráneas cuando se estrelló contra un costado del túnel. La mina también produce plomo y cinc.

Un equipo de trabajo del ministerio fue enviado para “guiar y asistir” en las labores de rescate y las investigaciones en el lugar del accidente.

Los directivos de la compañía fueron puestos bajo restricciones de viaje durante la investigación, señaló el ministerio.

Yinman es subsidiaria de la Inner Mongolia Xingye Mining Co., Ltd., que cotiza en la bolsa de valores de Shenzhen, en China, y produce unas 201 toneladas de plata al año, según la prensa estatal.

China es el tercer mayor productor de plata con una extracción de 2.500 toneladas del metal en 2017, un poco más del doble de lo que logra Estados Unidos.

Las fotografías publicadas en internet mostraban lo que parecía un afloramiento rocoso contra el que el autobús se estrelló en el angosto túnel.

A pesar de las enormes mejoras de seguridad en los últimos años, numerosos mineros mueren cada año, principalmente debido a explosiones de gas, inundaciones subterráneas y derrumbes por fallas estructurales.

Por otra parte, cinco pescadores estaban desaparecidos después de que su embarcación colisionara con un buque de carga diez veces mayor al suyo, el sábado en la tarde, en el mar frente a la provincia oriental de Zhejiang.

Las acciones de búsqueda fueron emprendidas y también estaba en marcha la investigación correspondiente.