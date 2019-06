China anuncia una lista de firmas extranjeras “poco fiables”

BEIJING (AP) — El Ministerio chino de Comercio anunció el jueves que publicará una lista de compañías extranjeras “poco fiables” en un futuro cercano.

El portavoz del Ministerio no dio una fecha durante su conferencia de prensa semanal. Las autoridades no perseguirán a ningún sector o empresa en particular, afirmó, y las que cumplan la legislación china no tienen de qué preocuparse.

El proceso de elaborar la lista ya está en marcha, añadió.

Beijing dijo que publicaría una lista de empresas y personas extranjeras que parecieran poco fiables, después de que Estados Unidos pudiera en una lista negra a Huawei Technologies por supuesto robo de propiedad intelectual y la evasión de sanciones a Irán.

Una vez entre en vigor la lista, las empresas estadounidenses necesitarán pedir autorización para vender productos o servicios a Huawei.

El gobierno chino no especificó qué medidas podrían tomarse contra las entidad incluidas en la lista.