Francia supera 2-0 a Uruguay y avanza a semifinales

































NIZHNY NÓVGOROD, Rusia (AP) — Antoine Griezmann se olvidó por un rato de su cariño por Uruguay y encabezó el viernes una victoria 2-0 de Francia sobre el equipo celeste, que la depositó en las semifinales de la Copa Mundial.

Griezmann gestó un gol con un tiro libre que Raphael Varane mandó de cabeza al fondo de las mallas a los 40 minutos y anotó otro a los 61, con la colaboración del arquero uruguayo Fernando Muslera, al que se le escapó un balón que no llevaba peligro.

Griezzmann no festejó el tanto.

“Un uruguayo me enseñó todo lo bueno y lo malo del fútbol”, explicó el francés, elegido el mejor jugador del partido, en referencia a Martín Lasarte, el técnico que lo hizo debutar en primera división con Real Sociedad cuando tenía 18 años. “Siento gran respeto por Uruguay. Me pareció normal no celebrar”.

Francia quedó así a la espera del ganador del choque entre Brasil y Bélgica, que jugaban más tarde en Kazán.

Uruguay no ofreció excusas.

“Nos faltó jugar mejor que el rival. Nos superó, nos ganó bien”, declaró el técnico Oscar Washington Tabárez. “Hay que felicitarlo”.

“A través de mucha esfuerzo físico hicimos 20 minutos parejos, pero no pudimos aprovechar problemas que tuvo Francia en su última línea. Después se puso en ventaja y se hizo más difícil. No pudimos darlo vuelta. Francia manejó bien el partido”, añadió el estratega.

Para el capitán “celeste” Diego Godín, la eliminación no borra los gratos recuerdos de Rusia.

“No tenemos nada que reprocharnos”, declaró. “Hicimos un Mundial espectacular. No se pudo, pero dejamos todo y nos vamos con la frente en alto. Solo tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros”.

El técnico francés Didier Deschamps, por su parte, dijo que Francia “enfrentó a un gran equipo uruguayo, pero mereció ganar”.

“Fuimos mejores. Tengo un equipo joven que estuvo a la altura” de las circunstancias, señaló.

Jugando sin el delantero Edinson Cavani, descartado por un problema en el gemelo izquierdo, Uruguay cedió la iniciativa a los franceses y plantó una muralla defensiva, con marcas escalonadas, que inicialmente frustró la mayoría de los ataques “bleus”.

Todo cambió tras el primer gol, producto de una jugada con pelota detenida, cuando Varane cabeceó un tiro libre de Griezmann, metiendo la pelota bajo, junto al segundo palo.

“Lo que más nos duele es que ese es nuestro fuerte. Estamos siempre muy pendientes de esos detalles”, dijo el zaguero José María Giménez.

Griezmann hizo un amague antes de sacar el tiro libre y eso tal vez desacomodó un poco a la defensa charrúa.

Tres minutos después, el arquero francés Hugo Lloris evitó el empate al atajar en forma espectacular un cabezazo de Martín Cáceres en una jugada calcada a la del gol francés. La pelota quedó cerca del arco y Diego Godín remató afuera. Lloris ya se había lucido al tirarse hacia adelante y alejar un balón que no había podido despejar la zaga francesa, cuando Matías Vecino se aprestaba a rematar.

Kylian Mbappé se hizo notar con varias jugadas en las que desairó a sus marcadores, pero casi siempre lejos del área. Desaprovechó una buena ocasión a los 15 minutos, cuando su compañero Oliver Giroud le bajó un balón de cabeza y el jugador del Paris Saint-Germain cabeceó afuera desde cerca.

En el segundo tiempo se hizo amonestar por exagerar un roce con Christian Rodríguez. No fue tan determinante como en la victoria 4-3 ante Argentina en los octavos de final, en la que marcó dos goles y tuvo una actuación descomunal.

Pero la victoria francesa fue incuestionable. Manejó todo el partido con Paul Pogba y Ngolo Kanté bien parados en el mediocampo, la amenaza constante de Mbappé y un Griezmann muy activo.

Tabárez trató de darle más fuerza ofensiva a Uruguay haciendo entrar al “Cebolla” Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya y Maximiliano Gómez, pero los cambios no torcieron el rumbo del partido.