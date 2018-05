of

ARCHIVO – Un empleado de la biblioteca nacional muestra la medalla de oro del Premio Nobel otorgada a Gabriel García Márquez, en Bogotá, Colombia, en una fotografía del 17 de abril de 2015. Por primera vez desde 1943 existe un riesgo considerable de que no sea entregado el premio Nobel de Literatura. Y no es por falta de mérito de los autores, poetas y ensayistas del mundo. La dolorosa situación ha surgió por escándalos de abuso sexual y delitos financieros que involucran a la academia sueca, la organización que elige al ganador del Nobel de Literatura. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo) less