Carlos Vives entrega beca a joven cantante colombiana









BOGOTÁ (AP) — Una joven cantante colombiana obtuvo el martes la Beca Carlos Vives de la Fundación Cultural Latin Grammy para estudiar en Berklee College of Music y llamó a músicos latinos como ella a que nunca dejen de soñar.

Nicolle Horbath, de 21 años, recibirá hasta 200.000 dólares para cursar sus estudios de música en la prestigiosa universidad estadounidense, a la que ya ha sido aceptada para empezar en septiembre.

“Es realmente un honor y estar aquí recibiendo la beca es un sueño”, dijo Horbath frente al mismo Carlos Vives, el presidente de la Academia de la Música Latina Gabriel Abaroa, Jr. y unas 70 personas entre invitados especiales y periodistas.

“Este fue un sueño que había tenido mucho, y que ahora se está cumpliendo y hay mucho talento”, añadió. “Cumplan sus sueños. El arte no es muy sencillo, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo creer en ustedes mismos y ya verán que tienen su recompensa”.

Horbath tiene como meta obtener su licenciatura en autoría y composición de Berklee, donde estudiará los próximos cuatro años. Fue seleccionada por el Comité de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy entre un grupo altamente competitivo de cientos de solicitantes del continente americano y la península ibérica.

“Nos complace otorgarle nuestra cuarta Beca Prodigio, conocida como Beca Carlos Vives, a Nicolle Horbath, quien con su talento sobresalió entre cientos de solicitantes y ha demostrado su incondicional compromiso para lograr promover la música latina a través de su formación musical”, dijo Abaroa, Jr., quien destacó la ayuda de la fundación a jóvenes con dificultades económicas para asistir a algunas de las universidades más reconocidas del mundo.

Vives, copatrocinador de la beca, se expresó “muy emocionado” durante la sencilla ceremonia en el bar Gaira Café, en el norte de Bogotá, donde incluso cantó con la beneficiaria.

El cantautor y activista colombiano recibió en marzo de 2017 una maestría en música latina de Berklee por sus importantes contribuciones a la música y la sociedad, y ha colaborado con la Fundación Cultural Latin Grammy en otros proyectos alrededor de la región.

“Lo disfruto cada vez que me llaman y no sólo llegar a los jóvenes sino a los niños”, dijo el astro del vallenato. “Han encontrado en mí un aliado especial que cuando vamos a una escuela en Puerto Rico o en México es la oportunidad que tenemos de hablar con ellos de valores y de música y de esos instrumentos que están llegando de manos de la fundación, pero que representan más que un instrumento, representan una oportunidad de compartir con los niños, de trabajar con ellos y que ellos vean la importancia de la música”.

“No saben la felicidad de entregar una beca de esta calidad”, añadió.

La Fundación Cultural Latin Grammy fue creada por la Academia Latina de la Grabación para promover la apreciación y el conocimiento internacional de la música latina. Su principal objetivo es ofrecer becas y subvenciones a estudiantes de música con necesidades financieras e instituciones que promuevan la investigación y preservación de los géneros de la música latina.

“Cuando me dieron la noticia que me gané la beca me sorprendió mucho. Yo veía todos los videos de otros participantes y veía mucho talento”, dijo Horbath antes de agradecerles a sus padres por el apoyo que le han brindado y a Vives “por ese amor por la riqueza de nuestro país y por siempre llevar en alto nuestra bandera y por mostrarle a los música la importancia que es tener la raíces no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica”.

En años pasados, artistas como Juan Luis Guerra, Miguel Bosé y Enrique Iglesias han copatrocinado esta beca. En el 2017 el beneficiario de la Beca Miguel Bosé fue Ernesto Núñez, un bajista dominicano.

Ratner-Arias reportó desde Nueva York.