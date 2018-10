México, EEUU y Canadá pactan nuevo TLC

TORONTO (AP) — Estados Unidos y Canadá llegaron el domingo a un acuerdo para que Canadá sea parte de un tratado de libre comercio junto con México y Estados Unidos.

El representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y la canciller canadiense Chrystia Freeland anunciaron el acuerdo la noche del domingo en un comunicado conjunto. Dijeron que el ahora llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá dará como resultado mercados más libres y comercio más justo.

El acuerdo preserva el proceso de resolución de disputas del TLCAN, el cual Estados Unidos quería eliminar, dijo a The Associated Press un alto funcionario del gobierno canadiense antes de que se hiciera un anuncio oficial. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente y solicitó el anonimato.

El nuevo pacto exentaría de aranceles a 2,6 millones de vehículos. En el tema de los lácteos, Canadá le dará a Estados Unidos prácticamente el mismo acceso que había ofrecido en el Acuerdo Transpacífico, del que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos.

“Es un buen día para Canadá”, declaró el primer ministro Justin Trudeau al salir de su oficina. Añadió que diría más el lunes.

“Es una buena noche para México, y para América del Norte”, tuiteó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray.

El nuevo TLC “le dará a nuestros trabajadores, granjeros, rancheros y empresas un acuerdo comercial de elevado estándar que resultará en mercados más libres, comercio más justo y robusto crecimiento económico en nuestra región”, se afirma en el comunicado. “Fortalecerá a la clase media, y generará empleos bien pagados y nuevas oportunidades para los casi 500 millones de personas para las que Norteamérica es su hogar”.

Estados Unidos y Canadá estaban bajo presión para llegar a un acuerdo antes de la medianoche del domingo, cuando Estados Unidos debe hacer público el texto completo del acuerdo que logró recientemente con México.

Canadá, el segundo principal socio comercial de Estados Unidos, había sido excluido del acuerdo que Estados Unidos y México alcanzaron en agosto para reformar el TLCAN.

El gobierno de Trump notificó oficialmente al Congreso sobre el acuerdo comercial México-Estados Unidos el 31 de agosto. Ello dio inicio a un periodo de 90 días que permitiría al presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, firmar el nuevo acuerdo antes de que concluya su mandato el 1 de diciembre.

Wiseman reportó desde Washington