2019_Washington (LN) 4, Houston (LA) 3

2018 _ Boston (LA) 4, Los Angeles (LN) 1

2017 _ Houston (LA) 4, Los Angeles (LN) 3

2016 _ Chicago (LN) 4, Cleveland (LA) 3

2015 _ Kansas City (LA) 4, Nueva York (LN) 1

2014 _ San Francisco (LN) 4, Kansas City (LA) 3

2013 _ Boston (LA) 4, San Luis (LN) 2

2012 _ San Francisco (LN) 4, Detroit (LA) 0

2011 _ San Luis (LN) 4, Texas (LA) 3

2010 _ San Francisco (LN) 4, Texas (LA) 1

2009 _ Nueva York (LA) 4, Filadelfia (LN) 2

2008 _ Filadelfia (LN) 4, Tampa Bay (LA) 1

2007 _ Boston (LA) 4, Colorado (LN) 0

2006 _ San Luis (LN) 4, Detroit (LA) 1

2005 _ Chicago (LA) 4, Houston (LN) 0

2004 _ Boston (LA) 4, San Luis (LN) 0

2003 _ Florida (LN) 4, Nueva York (LA) 2

2002 _ Anaheim (LA) 4, San Francisco (LN) 3

2001 _ Arizona (LN) 4, Nueva York (LA) 3

2000 _ Nueva York (LA) 4, Nueva York (LN) 1

1999 _ Nueva York (LA) 4, Atlanta (LN) 0

1998 _ Nueva York (LA) 4, San Diego (LN) 0

1997 _ Florida (LN) 4, Cleveland (LA) 3

1996 _ Nueva York (LA) 4, Atlanta (LN) 2

1995 _ Atlanta (LN) 4, Cleveland (LA) 2

1994 _ No se jugó.

1993 _ Toronto (LA) 4, Filadelfia (LN) 2

1992 _ Toronto (LA) 4, Atlanta (LN) 2

1991 _ Minnesota (LA) 4, Atlanta (LN) 3

1990 _ Cincinnati (LN) 4, Oakland (LA) 0

1989 _ Oakland (LA) 4, San Francisco (LN) 0

1988 _ Los Angeles (LN) 4, Oakland (LA) 1

1987 _ Minnesota (LA) 4, San Luis (LN) 3

1986 _ Nueva York (LN) 4, Boston (LA) 3

1985 _ Kansas City (LA) 4, San Luis (LN) 3

1984 _ Detroit (LA) 4, San Diego (LN) 1

1983 _ Baltimore (LA) 4, Filadelfia (LN) 1

1982 _ San Luis (LN) 4, Milwaukee (LA) 3

1981 _ Los Angeles (LN) 4, Nueva York (LA) 2

1980 _ Filadelfia (LN) 4, Kansas City (LA) 2

1979 _ Pittsburgh (LN) 4, Baltimore (LA) 3

1978 _ Nueva York (LA) 4, Los Angeles (LN) 2

1977 _ Nueva York (LA) 4, Los Angeles (LN) 2

1976 _ Cincinnati (LN) 4, Nueva York (LA) 0

1975 _ Cincinnati (LN) 4, Boston (LA) 3

1974 _ Oakland (LA) 4, Los Angeles (LN) 1

1973 _ Oakland (LA) 4, Nueva York (LN) 3

1972 _ Oakland (LA) 4, Cincinnati (LN) 3

1971 _ Pittsburgh (LN) 4, Baltimore (LA) 3

1970 _ Baltimore (LA) 4, Cincinnati (LN) 1

1969 _ Nueva York (LN) 4, Baltimore (LA) 1

1968 _ Detroit (LA) 4, San Luis (LN) 3

1967 _ San Luis (LN) 4, Boston (LA) 3

1966 _ Baltimore (LA) 4, Los Angeles (LN) 0

1965 _ Los Angeles (LN) 4, Minnesota (LA) 3

1964 _ San Luis (LN) 4, Nueva York (LA) 3

1963 _ Los Angeles (LN) 4, Nueva York (LA) 0

1962 _ Nueva York (LA) 4, San Francisco (LN) 3

1961 _ Nueva York (LA) 4, Cincinnati (LN) 1

1960 _ Pittsburgh (LN) 4, Nueva York (LA) 3

1959 _ Los Angeles (LN) 4, Chicago (LA) 2

1958 _ Nueva York (LA) 4, Milwaukee (LN) 3

1957 _ Milwaukee (LN) 4, Nueva York (LA) 3

1956 _ Nueva York (LA) 4, Brooklyn (LN) 3

1955 _ Brooklyn (LN) 4, Nueva York (LA) 3

1954 _ Nueva York (LN) 4, Cleveland (LA) 0

1953 _ Nueva York (LA) 4, Brooklyn (LN) 2

1952 _ Nueva York (LA) 4, Brooklyn (LN) 3

1951 _ Nueva York (LA) 4, Nueva York (LN) 2

1950 _ Nueva York (LA) 4, Filadelfia (LN) 0

1949 _ Nueva York (LA) 4, Brooklyn (LN) 1

1948 _ Cleveland (LA) 4, Boston (LN) 2

1947 _ Nueva York (LA) 4, Brooklyn (LN) 3

1946 _ San Luis (LN) 4, Boston (LA) 3

1945 _ Detroit (LA) 4, Chicago (LN) 3

1944 _ San Luis (LN) 4, San Luis (LA) 2

1943 _ Nueva York (LA) 4, San Luis (LN) 1

1942 _ San Luis (LN) 4, Nueva York (LA) 1

1941 _ Nueva York (LA) 4, Brooklyn (LN) 1

1940 _ Cincinnati (LN) 4, Detroit (LA) 3

1939 _ Nueva York (LA) 4, Cincinnati (LN) 0

1938 _ Nueva York (LA) 4, Chicago (LN) 0

1937 _ Nueva York (LA) 4, Nueva York (LN) 1

1936 _ Nueva York (LA) 4, Nueva York (LN) 2

1935 _ Detroit (LA) 4, Chicago (LN) 2

1934 _ San Luis (LN) 4, Detroit (LA) 3

1933 _ Nueva York (LN) 4, Washington (LA) 1

1932 _ Nueva York (LA) 4, Chicago (LN) 0

1931 _ San Luis (LN) 4, Filadelfia (LA) 3

1930 _ Filadelfia (LA) 4, San Luis (LN) 2

1929 _ Filadelfia (LA) 4, Chicago (LN) 1

1928 _ Nueva York (LA) 4, San Luis (LN) 0

1927 _ Nueva York (LA) 4, Pittsburgh (LN) 0

1926 _ San Luis (LN) 4, Nueva York (LA) 3

1925 _ Pittsburgh (LN) 4, Washington (LA) 3

1924 _ Washington (LA) 4, Nueva York (LN) 3

1923 _ Nueva York (LA) 4, Nueva York (LN) 2

1922 _ Nueva York (LN) 4, Nueva York (LA) 0, 1 tie

1921 _ Nueva York (LN) 5, Nueva York (LA) 3

1920 _ Cleveland (LA) 5, Brooklyn (LN) 2

1919 _ Cincinnati (LN) 5, Chicago (LA) 3

1918 _ Boston (LA) 4, Chicago (LN) 2

1917 _ Chicago (LA) 4, Nueva York (LN) 2

1916 _ Boston (LA) 4, Brooklyn (LN) 1

1915 _ Boston (LA) 4, Filadelfia (LN) 1

1914 _ Boston (LN) 4, Filadelfia (LA) 0

1913 _ Filadelfia (LA) 4, Nueva York (LN) 1

1912 _ Boston (LA) 4, Nueva York (LN) 3, 1 tie

1911 _ Filadelfia (LA) 4, Nueva York (LN) 2

1910 _ Filadelfia (LA) 4, Chicago (LN) 1

1909 _ Pittsburgh (LN) 4, Detroit (LA) 3

1908 _ Chicago (LN) 4, Detroit (LA) 1

1907 _ Chicago (LN) 4, Detroit (LA) 0, 1 tie

1906 _ Chicago (LA) 4, Chicago (LN) 2

1905 _ Nueva York (LN) 4, Filadelfia (LA) 1

1904 _ No series.

1903 _ Boston (LA) 5, Pittsburgh (LN) 3