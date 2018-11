Camila Cabello triunfa en los MTV EMA

Janet Jackson actúa en la ceremonia de los premios MTV EMA en Bilbao, España, el domingo 4 de noviembre del 2018. (Foto por Vianney Le Caer/Invision/AP)

Camila Cabello recibe el premio a la mejor artista durante la ceremonia de los MTV EMA en Bilbao, España, el domingo 4 de noviembre del 2018. (Foto por Vianney Le Caer/Invision/AP)

Janet Jackson recibe el premio Ícono Global durante la ceremonia de los MTV EMA en Bilbao, España, el domingo 4 de noviembre del 2018. (Foto por Vianney Le Caer/Invision/AP)



BILBAO, España (AP) — Camila Cabello fue la gran ganadora de la noche en la gala de los premios MTV EMA del domingo, mientras que Janet Jackson usó su discurso de aceptación de un premio a la trayectoria para pronunciarse sobre los derechos de la mujer.

Jackson fue honrada con el premio Icono Global por su carrera de cuatro décadas, que comenzó de niña en el seno de una familia que también produjo a su legendario hermano Michael y a los Jackson Five.

La cantante de 52 años demostró que baila tan bien como siempre al interpretar un popurrí de "Made for Now", “All for You" y "Rhythm Nation" acompañada por percusionistas africanos y portadores de antorchas. Luego dijo que el premio conllevaba una responsabilidad.

"Esta noche me siento movida a hablar por aquellas mujeres cuyas voces han sido reprimidas", dijo Jackson durante la gala en Bilbao, España. "Yo soy una de esas voces. Mujeres que han sido amordazadas, literal y emocionalmente; mujeres que han sido abusadas, mujeres que han sido intimidadas, mujeres que han vivido con miedo, estoy con ustedes”.

"Esta noche tengo la esperanza de que un nuevo mundo esté emergiendo. Mujeres, ¡nuestras voces serán escuchadas!"

Aparte del llamado de Jackson a la igualdad de género, la ceremonia desbordó de brillo con los vestuarios, coreografías y elaborados juegos de luces y videos en el enorme escenario circular.

Con la estrella pop Ariana Grande ausente pese a sus cinco nominaciones, Cabello fue la estrella indiscutible de la noche.

La cantante cubana-estadounidense de 21 años superó a Grande, Drake, Dua Lipa y Post Malone como mejor artista, mientras que su sensual éxito "Havana" se llevó los trofeos a la mejor canción y el mejor video. También se alzó con el premio a la mejor actuación.

El año pasado, Cabello ganó el premio a la mejor artista pop en una edición celebrada en Londres. Nacida en La Habana y criada en Miami, la cantante fue descubierta en la versión estadounidense de “X Factor”, donde formó parte del grupo Fifth Harmony.

En su 25ta edición, los MTV EMA, antes conocidos como los MTV Europe Music Awards, estuvieron cargados de números musicales coloridos y de referencias al vínculo de Bilbao con el mundo de las artes, en gran parte gracias al Museo Guggenheim en la ciudad.

La anfitriona Hailee Steinfeld abrió el show con un sketch de video que la mostraba asaltando una galería de arte para "robar" uno de los trofeos de MTV, antes de aparecer en el escenario en un diminuto vestido plateado. Varios cambios de ropa después, se convirtió ella misma en una "obra de arte", como dijo, cuando llevó un largo vestido blanco que fue rociado con pintura azul y amarilla.

Luego que Nicki Minaj y Little Mix calentaran los motores con su actuación, el cantante de Panic! At The Disco hizo una entrada digna de película de acción: Brendon Urie apareció primero en un video descendiendo por la fachada del Bilbao Exhibition Centre y entonces bajó desde el techo del teatro cantando las primeras notas de "High Hopes". Cuando su grupo ganó el premio al mejor artista alternativo, Urie anunció que pondría el trofeo en su baño.

Minaj ganó mejor artista de hip hop y mejor look. 5 Seconds of Summer mejor artista de rock, Marshmello mejor artista electrónico y Cardi B mejor artista nuevo.

Shawn Mendes fue reconocido por sus presentaciones en vivo, y la cantautora británica Dua Lipa como mejor artista pop.

Los espectadores se volvieron locos cantando "Malamente" con la sensación española Rosalía, pero el número más conmovedor fue el de Halsey. La cantante ofreció una desgarradora interpretación de "Without Me" encadenada dentro de un gran cubo transparente. Cuando el cubo fue levantado, cayó agua sobre ella como lluvia.

El dúo Jack & Jack subió los ánimos cantando "Rise" mientras volaba con cables dando vueltas sobre un escenario que asemejaba un remolino hasta que un grupo amigable de fans corrió a amortiguar su aterrizaje.

Los MTV EMA se realizan en una ciudad europea diferente cada año. Los ganadores son seleccionados por fans alrededor del continente.