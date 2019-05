CIA notifica a Noruega de amenaza contra activista palestino

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un activista palestino que vive en Noruega al parecer fue llevado a un lugar seguro después de que la CIA informó a las autoridades noruegas de una amenaza no especificada contra él, según reportes del martes.

Iyad el-Baghdadi, quien es muy franco en Twitter e investigaba varios temas relacionados con Arabia Saudí, dijo que las autoridades noruegas llegaron a su casa el 25 de abril y le dijeron que podría estar en peligro antes de llevarlo a un lugar seguro, reportó la agencia de noticias de Noruega NTB.

Añadió que no quedó claro cuál era la amenaza, pero que “algo salió en el radar de la CIA”, según reportes. Dijo que la agencia de seguridad noruega PST le aclaró que la amenaza no era inminente.

The Guardian, el primero en reportar el incidente, dijo que la CIA había advertido a Noruega que el-Baghdadi se enfrentaba a una posible amenaza de Arabia Saudí. El-Baghdadi dijo que después de que las autoridades noruegas lo llevaron a un lugar seguro, le advirtieron que posiblemente corría peligro por una amenaza no especificada que surgió del reino, reportó el diario británico.

El-Baghdadi se dio a conocer durante las protestas de la Primavera Árabe de 2011 con sus análisis críticos y su flujo constante de tuits con los que reunió más de 124.000 seguidores. Le otorgaron asilo político en Noruega cuando su activismo en línea provocó su expulsión sin que le presentaran cargos de los Emiratos Árabes Unidos, en donde residía.

La CIA se negó a comentar cuando The Associated Press la contactó y canalizó cualquier pregunta a las autoridades noruegas. El-Baghdadi no respondió de momento la petición de comentario. No se pudo contactar de momento a la embajada saudí en Washington para comentario.

___

El periodista de The Associated Press Jan Olsen en Copenhague contribuyó a este despacho.