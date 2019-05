Buque saudí zarpa de España en medio de polémica sobre armas

MADRID (AP) — Un buque de carga de Arabia Saudí, que grupos de control de armas españoles sospechan lleva armamento europeo para su posible uso en Yemen, zarpó el lunes del puerto de Santander con rumbo a Génova, Italia.

El barco Bahri Yanbu abandonó el puerto en el norte de España tras cargar dos contenedores, dijo a The Associated Press Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas Bajo Control _un grupos de derechos humanos que trata de frenar el flujo de armas a zonas de conflicto.

De momento funcionarios del gobierno español no han ofrecido declaraciones al respecto.

Otras naciones son presionadas para que no envíen armas a Arabia Saudí, en medio de las preocupaciones de que están siendo usadas contra los civiles de Yemen, donde miles de personas han muerto desde que el conflicto armado inició en 2014.

En la guerra civil de Yemen, los hutíes, apoyados por Irán, se han enfrentado a una coalición militar encabezada por los saudíes que respalda a las fuerzas del presidente yemení Abed Rabbo Mansour. El combate en el país más pobre del mundo árabe también ha puesto a millones de personas en riesgo de sufrir escasez de alimentos y de atención médica, y ha llevado a la población al borde de la hambruna.

El buque Bahri Yanbu, que ha pasado por varios puertos europeos supuestamente para recoger armamento, llegó a Santander proveniente de Francia el viernes.

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, confirmó que la nave tenía previsto recoger armas francesas en Le Havre como parte de un contrato firmado con Arabia Saudí hace varios años.

Sin embargo, luego que activistas franceses realizaran una protesta y buscaran medidas legales de emergencia para impedir el suministro de armas, la embarcación no recogió nada en el puerto francés, de acuerdo con un funcionario de Defensa del país que pidió no ser identificado al no estar autorizado para abordar el tema públicamente.

Amnistía Internacional sospecha que a su salida de Francia, el buque recogió municiones de fabricación belga en Amberes.

Los activistas proporcionado a la AP un documento de la Aduana de Bélgica, fechado el 7 de mayo, que señala que el Bahri Yanbu realizó un cargamento de armas en esa ciudad portuaria belga.