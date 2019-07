Bella Thorne habla de sus luchas personales en poemario

En esta foto del 22 de enero del 2018, la actriz Bella Thorne durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah. Thorne escribió una colección de poemas titulada "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray Vol. 1". (Foto por Taylor Jewell/Invision/AP, Archivo) less En esta foto del 22 de enero del 2018, la actriz Bella Thorne durante el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah. Thorne escribió una colección de poemas titulada "The Life of a Wannabe Mogul: Mental ... more Photo: Taylor Jewell, Taylor Jewell/Invision/AP Photo: Taylor Jewell, Taylor Jewell/Invision/AP Image 1 of / 4 Caption Close Bella Thorne habla de sus luchas personales en poemario 1 / 4 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Bella Thorne dice que la gente suele sentirse confundida con ella y que no entiende por qué, pero que quizás su nuevo libro ayude a aclarar las cosas.

"La gente constantemente se me acerca, directores, productores, gente que está en la industria, y me dice cosas como, 'realmente te juzgué equivocadamente, eres tan diferente, Bella... desearía que todo el mundo te conociera de verdad’".

La actriz dice que no está segura qué resulta tan confuso de su vida si ha sido un libro abierto, tanto así que el martes publicó un poemario titulado "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray Vol. 1" (Rare Bird Books) en el que escribe de sus luchas personales, sus relaciones, abuso sexual, depresión y dislexia.

"Constantemente me pregunto cómo estoy tan bien porque a veces me pierdo en mis pensamientos por toda la oscuridad que en cierto modo he atravesado, y me pregunto dónde estaría si no fuera yo", dijo Thorne recientemente.

La actriz incluye las fechas de muchos de los poemas para que los lectores puedan seguir su crecimiento personal y su sanación.

"Eso es importante. Uno cambia de parecer, uno cambia de opinión, uno cambia toda su actitud, y está bien porque es la vida de uno. Uno aprende, uno se hace mayor y decide de manera diferente", dijo.

Thorne, de 21 años, se dio a conocer de niña junto a Zendaya "Shake It Up" de Disney Channel en 2010. Desde que la serie terminó en el 2013, ha trabajado ininterrumpidamente en películas que incluyen "Blended" con Adam Sandler, "The DUFF" y "Midnight Sun", con Patrick Schwarzenegger.

Ha cambiado parte de la imagen sana de Disney por una más bien de espíritu libre. Tiene un piercing en la nariz, recientemente se declaró pansexual y es abierta sobre su uso de marihuana.

"En serio, soy un libro abierto. No estoy actuando aquí. De verdad, no uso maquillaje a menos que me estén pagando por eso o esté haciendo prensa. Literalmente muestro todos los aspectos de mi vida. Me niego a editar nada de mí misma", dijo Thorne.

Y puede que no se guarde nada, pero eso no quiere decir que no esté algo nerviosa por cómo será su libro percibido.

"Me asusto un poco al preguntarme qué pensará la gente", dijo Thorne. "Sé que una vez que esté publicado y que los fans se me acerquen a contarme sus historias locas y que tenemos tanto en común, entonces me sentiré más orgullosa y mejor".

Thorne planea escribir un segundo volumen cuando el tiempo lo permita.

"Tengo dos películas por estrenar, estoy a punto de filmar como cuatro películas una tras otra, tengo un álbum por lanzar con Sony, quiero empezar a trabajar en un segundo libro, estoy escribiendo una serie de TV y espero dirigir, estoy creando una marca de marihuana y estoy rehaciendo mi línea de maquillaje (Thorne by Bella) de la cabeza a los pies”, dijo entre risas. “Me mantengo siempre ajetreada".