Fotografía de archivo del jueves 29 de junio de 2017 de la psiquiatra Lieve Thienpont durante una entrevista con The Associated Press, en Gante, Bélgica, uno de los pocos países que permiten la eutanasia. Las autoridades belgas investigan si los médicos practicaron indebidamente la eutanasia a una mujer con autismo, la primera investigación penal en un caso de eutanasia desde que se legalizó esta práctica en 2002. Thienport es uno de los médicos que enfrentan cargos. (AP Foto/Maria Cheng, Archivo) less