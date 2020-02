Baker a MLB equipos deben dejar de criticar a Astros

Dusty Baker, manager de los Astros de Houston, observa el entrenamiento de pretemporada, el jueves 13 de febrero de 2020, en West Palm Beach, Florida (AP Foto/Jeff Roberson)

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Dusty Baker quiere que la oficina de las Grandes Ligas intervenga para poner fin a las críticas que otros clubes han hecho a los Astros por el robo de señales. Asimismo, el nuevo piloto de Houston exige medidas para evitar que los lanzadores vayan a propinar pelotazos intencionales a sus jugadores.

“Esto no es bueno para el juego. No es bueno que los niños vean esto, así que creo en ambas cosas. Hay que poner un alto a los comentarios y frenar lo otro antes de que ocurra”, indicó Baker.

El piloto habló en respuesta a la oleada de críticas surgidas durante los entrenamientos de pretemporada contra los Astros, por haber robado señales de los adversarios en 2017 y 2018. El primera base de los Dodgers, Cody Bellinger, dijo el viernes que Houston robó a Los Ángeles el título de la Serie Mundial de 2017, y añadió que el venezolano José Altuve privó injustamente a Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, del trofeo al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Los peloteros, coaches y dueños de los Astros pasaron el primer día del campamento de pretemporada disculpándose por sus acciones y asegurando que estaban arrepentidos. Pero pocos peloteros o dirigentes en el resto de las mayores consideran que ello haya bastado.

El gerente general de Washington, Mike Rizzo, dijo que quería oír que los Astros mencionaran la palabra “trampa” cuando hablaran de la situación.

“Dependo de la liga para tratar de poner un alto a las represalias, aparentemente premeditadas, que escucho”, manifestó Baker. “En muchas circunstancias de la vida, uno recibe cierto tipo de reprimenda cuando ha hecho algo premeditado”.

Ross Stripling, lanzador de los Dodgers, sugirió incluso que podría lanzar algún pelotazo a los bateadores de Houston si los enfrentara.

“Nosotros no comenzamos nada”, dijo Baker. “Ése será como el eslogan de mi equipo. Nosotros no comenzamos nada, no intencionalmente. Los chicos van a ser golpeado de forma intencional o accidental. Si alguien dice que va a golpear a alguien y de pronto ocurre, no puede decir: ‘No fue mi intención hacerlo’. ¿Saben a qué me refiero?”.

El astro de los Cachorros de Chicago, Kris Bryant, espera que los equipos propinen pelotazos a los bateadores de Houston. Añadió que los peloteros involucrados en el escándalo deben ser castigados, “absolutamente”.

“Van a tener un año difícil, seguro. A mí me abuchearon realmente fuerte en San Luis, y ellos van a recibir... ¡guau!, todo lo que se merecen”, dijo Bryant durante el campamento en Mesa, Arizona. “Estoy seguro de que ellos serán (golpeados por los lanzadores). Los pitchers no están contentos con esto”.

“Obviamente uno no quiere que alguien salga lastimado, pero pienso que los equipos van a manejar esto como se debe. Si te dan un golpe, sin que te lancen a la cabeza o cosas así, creo definitivamente que ellos van a experimentar algunas de esas cosas este año”, advirtió.

El as de Houston, Justin Verlander, espera que la oficina del comisionado castigue con severidad las represalias.

“El juego ha cambiado”, dijo. “Pienso que el comisionado ha dejado muy claro en las últimas temporadas que lanzarle intencionalmente a alguien no es ya una forma apropiada de represalias en este deporte”.