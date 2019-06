BET Awards honor Mary J. Blige, Nipsey Hussle, Tyler Perry

Los Premios BET 2019 incluyeron a un número de estrellas de pop y rap contemporáneas que han dominado las listas de popularidad, desde Cardi B hasta Lil Nas X. Pero el espectáculo le perteneció a artistas considerados íconos en la comunidad negra, como la cantante Mary J. Blige, el cineasta Tyler Perry y el difunto rapero Nipsey Hussle.

Hussle, un respetado y querido activista comunitario en el sur de Los Ángeles que murió baleado el 31 de marzo, fue homenajeado póstumamente con el Premio Humanitario el domingo por la noche. Su familia _ incluidos sus padres, abuela, hijos y prometida, la actriz Lauren London _ aceptó el galardón.

"Sólo quiero agradecerles por todo su amor y apoyo, y el maratón continúa", dijo London en el escenario del Teatro Microsoft en Los Ángeles.

John Legend, DJ Khaled, YG y Marsha Ambrosius celebraron a Hussle, cuyo verdadero nombre era Ermias Asghedom, con una actuación. Hussle también ganó mejor artista masculino de hip hop.

Blige, quien obtuvo el Premio a la Trayectoria, ofreció un extenso número musical que incluyó a Lil Kim y Method Man. La estrella de R&B interpretó un popurrí de éxitos como "My Life", "No More Drama" y "Just Fine", además de "Soul Train".

Rihanna presentó el premio de Blige, quien recibió una ovación de pie al subir al escenario.

"Sí, yo sé, mucho pelo", dijo de su peinado de rizos rubios. "Es un gran día".

"Mami, te amo y quiero agradecerte por tu amor y comprensión", expresó Blige mientras su madre lloraba entre el público.

La ganadora de nueve Grammys también le agradeció a su padre al decir que estaba feliz de que su "relación haya sanado"; así como a sus hermanos, sobrinos, primos, tíos y amigos, entre ellos su antiguo colaborador Diddy.

Durante la gala de casi cuatro horas y media el público también se puso de pie cuando los Exonerated Five — cuyos perfiles recientemente fueron elevados con el estreno de una serie de Netflix basada en sus vidas — presentaron una actuación de la cantante de R&B H.E.R. y el rapero YBN Cordae. Korey Wise, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Antron McCray hablaron en el escenario mientras eran ovacionados por los presentes. Dirigida por Ava DuVernay, "When They See Us" retrata la sentencia injusta a cinco adolescentes negros y latinos por el ataque a una corredora blanca en Central Park en 1989.

Otro que arrancó un fuerte aplauso de los presentes fue el magnate del cine Tyler Perry, quien recibió el premio Ultimate Icon de manos de la actriz Taraji P. Henson.

"Cuando construí mi estudio, lo construí en uno de los barrios negros más pobres de Atlanta para que los niños negros pudieran ver que un hombre negro había hecho eso, y que ellos pueden hacerlo también", dijo Perry. "El estudio fue una vez una base del ejército de los Estados Confederados... lo que quiere decir que hubo soldados confederados en esa base tramando y planificando cómo mantener a 3,9 millones de negros como esclavos. Ahora ese terreno es propiedad de un negro".

Cardi B se alzó con el premio al álbum del año por "Invasion of Privacy".

Childish Gambino, quien no asistió a la ceremonia, ganó el máximo honor de la noche — video del año — por "This Is America". Beyoncé fue nombrada mejor artista femenina de R&B/pop, y Bruno Mars mejor artista masculino de R&B/pop.