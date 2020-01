Avión militar sudanés se estrella en Darfur, hay 16 muertos

EL CAIRO (AP) — Un avión militar sudanés se estrelló en la región de Darfur del Oeste el jueves en la noche y sus 16 ocupantes, entre los que había dos mujeres y dos niños, fallecieron, dijo el ejército. Entre las víctimas estaban un empleado sudanés del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y su familia.

Varios altos cargos viajaban en la aeronave que se estrelló en la conflictiva región de Darfur del Oeste, donde recientemente se registraron enfrentamientos étnicos letales.

Abeer Atefa, vocera del PMA para Oriente Medio y el Norte de África, confirmó el viernes a The Associated Press que uno de los empleados sudaneses del organismo iba a bordo del avión siniestrado con su esposa y sus hijos y murió. La agencia de Naciones Unidas no identificó al trabajador ni ofreció más detalles a la espera de notificar a sus familiares.

El avión, un Antonov An-12 ruso, se estrelló a los cinco minutos de despegar del aeropuerto de la localidad de Genena, señaló el general de brigada Amer Mohammed al-Hassan, vocero del ejército, en un comunicado publicado el jueves en la página oficial de las fuerzas armadas sudanesas en Facebook.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro. Según Al-Hassan, entre las víctimas había siete soldados, tres jueces y seis civiles.