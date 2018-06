Argentina suspende amistoso ante Israel tras protestas

Photo: Manu Fernandez, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 En esta foto tomada con una baja velocidad de obturación, aparecen Lionel Messi y Ángel Di María durante un entrenamiento de la selección argentina, el martes 5 de junio de 2018, en Sant Joan Despi, España (AP Foto/Manu Fernández) less En esta foto tomada con una baja velocidad de obturación, aparecen Lionel Messi y Ángel Di María durante un entrenamiento de la selección argentina, el martes 5 de junio de 2018, en Sant Joan Despi, España ... more Photo: Manu Fernandez, AP Argentina suspende amistoso ante Israel tras protestas 1 / 1 Back to Gallery

BUENOS AIRES (AP) — Argentina no viajará a Israel para jugar ante la selección local el último partido amistoso previo al Mundial debido a las protestas de grupos pro palestinos contra la disputa de ese encuentro el sábado en Jerusalén, en el marco de las celebraciones por el 70º aniversario de la creación del estado israelí.

Una alta fuente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el martes a The Associated Press que la entidad decidió suspender el partido. La persona solicitó permanecer anónima por no tener permiso para dar cuenta de la suspensión.

La información surgió pocas horas después de que una decena de activistas pro palestinos protestaron con camisetas albicelestes manchadas de sangre frente al complejo deportivo del Barcelona, donde la selección argentina realiza la preparación para el Mundial.

El encuentro iba a disputarse originalmente Tel Aviv, pero se cambió al estadio Teddy de Jerusalén, con mayor capacidad de espectadores y situado en el vecindario de Malha, donde se destruyó lo que era una aldea palestina durante la guerra que estableció a Israel hace 70 años. La sede del duelo, además, se encuentra a menos de cien kilómetros de la línea limítrofe con Gaza.

Esto desató una ola de protestas, primero en Buenos Aires frente a la sede de la AFA, mientras que el presidente de la Federación Palestina de Fútbol convocó el pasado domingo a los aficionados árabes y musulmanes a quemar imágenes y camisetas de Messi si jugaba ante Israel.

Una fuente de la cadena de televisión Torneos y Competencias, dueña de los derechos del partido, reconoció bajo condición de anonimato que la suspensión del partido fue a partir de un pedido de los jugadores por temor a sufrir represalias.

“Este partido es como que nosotros celebráramos el aniversario de la ocupación de Malvinas, esto sería una aberración, una falta de respecto y una agresión al sentimiento del pueblo argentino”, dijo el embajador del Estado de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, quien habló el lunes a radio Cooperativa de Buenos Aires.

“Nuestra esperanza es que el pueblo argentino y los integrantes de la selección tengan conciencia del crimen del cual están siendo partícipes si juegan este partido en Jerusalén”, agregó.

Argentina tenía previsto jugar ante Israel el último choque de fogueo previo al Mundial, en el cual debutará ante Islandia el 16 de junio en Moscú por el Grupo D, que también integran Nigeria y Croacia.

No se confirmó todavía si el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli disputará otro amistoso o adelantará su llegada a Rusia.