Argentina: Fernández no pedirá más dinero al FMI

BUENOS AIRES (AP) — El presidente electo Alberto Fernández anunció el martes que no le pedirá al Fondo Monetario Internacional un desembolso pendiente del préstamo por más de 56.000 millones de dólares que le otorgó a Argentina en 2018.

“¿Tengo un problemón y voy a pedir 11.000 millones de dólares más?", se preguntó Fernández en una entrevista con radio Con Vos. "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar".

El organismo de crédito tenía prevista una partida por unos 5.400 millones de dólares que estaba programada originalmente para mediados de septiembre, pero decidió postergar el giro hasta la asunción del nuevo gobierno argentino el 10 de diciembre.

“Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote”, reflexionó Fernández, el dirigente de centroizquierda que derrotó en las elecciones generales de octubre al presidente conservador Mauricio Macri.

Macri había cerrado el préstamo a mediados de 2018 luego de una crisis cambiaria que devaluó en 50 por ciento la moneda argentina y recalentó la inflación hasta 47,6% a fin de ese año. El organismo exigió a cambio un fuerte ajuste fiscal que terminó por profundizar la recesión económica.

Las metas del acuerdo original se renegociaron durante el último año tras nuevas tormentas en el mercado cambiario por la incertidumbre de los inversores sobre el futuro político del país sudamericano.

Fernández, quien tiene como vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), tendrá como desafíos reactivar la economía y controlar la inflación, que se estima que estará en 55% a fines de este año, así como lidiar con una pobreza que afecta al 35,4% de la población, según los registros del primer semestre del año.

El presidente electo había confirmado la semana pasada en un diálogo por teléfono con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que está dispuesto a cumplir con los compromisos asumidos con el organismo, pero puso como condición que no aceptará más ajuste fiscal, por lo que su intención es renegociar las metas del acuerdo.

“Yo intento ser una persona seria. Una persona que te dice 'voy a hacer tal cosa' y vos sabés que lo va a cumplir”, explicó Fernández en la entrevista de este martes. “Yo no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, y no cumplió ninguno", concluyó.