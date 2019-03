Ana Torroja: “La mujer siempre ha sido fuerte”

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 3 de septiembre de 2015 la cantante española Ana Torroja durante un concierto en Madrid, España. Torroja colaboró con la rapera Rosalía y los DJs El Guincho y Alizzz para su más reciente sencillo "Llama", lanzado en febrero de 2019. (Foto AP/Abraham Caro Marín, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Ana Torroja dice que siempre ha estado cómoda en su propia piel, pero colaborar con artistas más jóvenes como Rosalía, El Guincho y Alizz le ha dado la oportunidad de encontrar “Anas” que desconocía.

“Cuando te juntas con un equipo de gente con mucho talento, que son valientes y son osados y que no tienen prejuicios a la hora de hacer música, surge la magia”, dijo Torroja, quien realizó con los tres su más reciente sencillo “Llama”.

“He ido descubriendo Anas que no conocía, porque me he ido soltando y dejando llevar y desencorsetándome a la hora de cantar. Eso me lo han permitido ellos también, me han dejado libre para ser”, agregó en una entrevista reciente con The Associated Press.

La libertad también se refleja en la renovada imagen de la cantante española, quien lleva ahora el pelo cortísimo, más que en la década de los años 80 cuando se dio a conocer con el grupo Mecano. En el video de “Llama”, lanzado en febrero, luce ropa de tonos metálicos y botas por encima de los muslos mientras le canta a un amor “búscame, llámame” mirando directo a la cámara.

“Esa intención de renovarse o de volver renovada y de tratar de sorprender está en todas partes. Está en la parte visual y en la parte musical y va muy de la mano”, dijo Torroja, quien en diciembre cumplirá 60 años.

La constante en su carrera ha sido una imagen y actitud de empoderamiento, con canciones como “Mujer contra mujer” o “Ya no te quiero”.

“Yo siempre me he sentido libre... Creo que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que es, seas hombre o seas mujer”, dijo Torroja.

“No me gusta llamarle poder. Creo que la mujer siempre ha sido fuerte, siempre ha estado ahí y ahora se le han abierto las puertas o por lo menos también se le ha dado la oportunidad de demostrar que también puede”, agregó. “Que se le dé por lo menos la oportunidad me parece perfecto y así debería ser siempre”.

El Guincho y Alizz participaron en “La llama” como DJs y productores. Torroja dijo que planea lanzar más canciones con ellos que incluiría en un próximo álbum.

Rosalía, con quien Torroja coescribió la canción, deslumbró con su álbum debut “El mal querer”, por el que fue reconocida con dos Latin Grammy, además de ser nominada a mejor artista nuevo.

“Es una persona que tiene los pies muy bien en la tierra y sabe lo que quiere hacer. Es muy auténtica, muy única”, dijo Torroja sobre la rapera, quien se sumó a la canción mientras trabajaba en su propio álbum con El Guincho.

La tecnología es otra de las aliadas de Torroja en esta nueva etapa, pues a diferencia de las cintas análogas que usaba al comienzo de su carrera, ahora puede cortar, pegar y armar un rompecabezas de lo que más le gusta de cada pista.

“Antes tenía que ser todo mucho más milimetrado y estructurado porque en la cinta cabía lo que cabía y si no hacías bien una cosa tenías que repetir hasta que salía bien, y hoy cantas muchas veces de muchas formas distintas y eliges, haces un puzzle”, dijo la artista.

En el video de “Llama” un chico entra a una dimensión desconocida con una joven que le gusta. Ambos se seducen bailando mientras en una televisión aparecen imágenes de animales cortejándose.

“Me gustaba contar la historia de una manera sugerida y no explícita, y por eso me gustaba esa parte de coreografía en la que pudieras expresar con movimiento lo que querías contar”, explicó Torroja. “La canción cuenta ese deseo que queda cuando un amor es efímero y lo idealizas porque fue bonito porque duró poco. Eso es un poco lo que quería contar en la historia”.

Torroja admite que ella misma ha sentido el deseo del que habla la canción: “Muchas veces, por lo menos varias. Amores platónicos. Forma parte de la vida”.