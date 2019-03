Alabama permitiría que reembolsos fiscales financien muro

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Los residentes de Alabama podrían donar parte de sus reembolsos de impuestos estatales para ayudar a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con la propuesta que avanzó el Senado de la entidad el jueves.

Los senadores votaron 23-6 para a favor del proyecto que les permitiría a los residentes seleccionar una casilla en su declaración de impuestos estatales y donar a We Build The Wall Inc., una organización sin fines de lucro creada por un veterano. Según el sitio web del grupo, se enfoca en construir de forma privada porciones del muro fronterizo.

“Creo que es una manera en que los residentes de Alabama le dicen al presidente y al país que creemos que la seguridad fronteriza es importante. Queremos promover eso. Queremos que Washington construya el muro”, dijo el presidente interino del senado estatal, el republicano Del Marsh, quien patrocinó el proyecto y sopesa postularse al Senado federal en 2020.

De manera polémica, el presidente Donald Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional con la esperanza de canalizar 3.600 millones de dólares adicionales a los aprobados por los legisladores para la construcción de barreras fronterizas.

La votación del jueves en el Senado de Alabama fue conforme a la representación partidista. La propuesta ahora pasa a la Cámara de Representantes de la entidad.

El senador demócrata Bobby Singleton, dijo que es una medida para que los republicanos “se sientan bien”.

“¿Qué hay con nuestra frontera norte? Hay más personas que cruzan por la frontera norte, pero no les quieren prestar atención”, comentó Singleton.

Actualmente, Alabama permite que las personas realicen donativos a través de sus declaraciones fiscales a alrededor de 20 grupos y programas, tales como la investigación del cáncer y programas de concientización sobre la donación de órganos. La organización del muro fronterizo se uniría a esa lista de grupos en caso de que se apruebe la medida.