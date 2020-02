Agencia: Conductor muerto al chocar en Tesla, estaba jugando

Fotografía de archivo del 23 de marzo de 2018 proporcionada por la televisora KTVU de rescatistas en el lugar en donde una camioneta eléctrica Tesla SUV se estrelló contra una barrera en la autopista 101 de Estados Unidos en Mountain View, California. (KTVU-TV vía AP, Archivo)

WASHINGTON (AP) — La agencia que supervisa la seguridad en los transportes en Estados Unidos determinó que el conductor de una camioneta SUV Tesla que murió hace dos años al chocar en Silicon Valley, estaba jugando en su celular al momento del accidente.

El presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés), Robert Sumwalt, dijo al inicio de una audiencia el martes, que los sistemas de conducción parcialmente automáticos, como el Autopilot de Tesla, no pueden conducir un vehículo por sí solos, pero que los conductores siguen usándolos sin poner atención.

Agregó que la NTSB hizo recomendaciones a seis fabricantes de autos en 2017 para acabar con el problema y que sólo Tesla se abstuvo de responder.

La junta determinará una causa del choque durante la audiencia y hará recomendaciones para evitar que algo similar vuelva a suceder.

Sumwalt dijo que los reguladores del gobierno han ignorado recomendaciones previas de la junta para tomar medidas y prevenir estos percances.

El accidente de marzo de 2018 con una SUV Model X mató al ingeniero de Apple Walter Huang cuando el vehículo viró repentinamente y se estrelló contra una barrera de concreto que divide la autopista con una rampa de salida.

Justo antes del choque, el Tesla giró hacia la izquierda a una zona pavimentada entre los carriles de circulación y la rampa de salida, agregó la NTSB. Se estrelló hacia el final de la barrera de concreto. El choque frontal del auto no alertó a Huang y su sistema de frenado automático de emergencia no se activó, agregó la NTSB.

Además, Huang tampoco frenó y no se detectó un movimiento de giro para evitar el choque, informaron empleados de la junta.

Los investigadores de la NTSB habían hallado previamente que el sistema se confundió en una salida de autopista y que eso fue un factor en el choque.

"Si eres propietario de un auto con automatización parcial, no eres propietario de un coche autónomo", dijo Sumwalt en los alegatos iniciales. "Eso significa que cuando se conduce en el supuesto modo 'autoconducción', no puedes leer un libro, no puedes ver una película o un programa de televisión, no puedes enviar mensajes de texto y no puedes jugar videojuegos".