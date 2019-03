Zverev vence a Norrie y alcanza la final en Acapulco

ACAPULCO, México (AP) — A inicios de este mes, Alexander Zverev decidió darse de baja del torneo de Róterdam para descansar. La decisión parece haber sido la correcta porque el alemán regresó a la gira de la ATP en forma dominante y el viernes se clasificó a la final del Abierto Mexicano de Tenis al vencer 7-6(0), 6-3 al británico Cameron Norrie.

Zverev, quien es número tres del mundo, ganó su octavo set consecutivo en Acapulco y se citará con el australiano Nick Kyrgios, quien derrotó 7-5, 5-7, 7-6 (7) al estadounidense John Isner para clasificar a su primera final desde Brisbane, el año pasado, donde irá por el cuarto campeonato de su carrera.

Zverev procurará conquistar el undécimo cetro de su carrera.

“Antes de este torneo no había jugado mucho y realmente me preparé lo mejor que pude, me retiré de Róterdam porque no quería jugar con dolor o usar medicamentos, quería estar listo y de la mejor manera y parece que lo logré, espero seguir así”, dijo Zverev, quien en su camino a la final venció a Alexei Popyrin y Alex de Miñaur, además del cuatro veces campeón en Acapulco, el español David Ferrer.

Con la prematura salida del español Rafael Nadal, Zverev tomó la estafeta como el favorito para coronarse en el torneo de Acapulco.

Con apenas 21 años, también se espera que sea el mandón cuando Roger Federer y Nadal opten por el retiro.

“Espero ser el número uno un día, pero falta mucho trabajo y cosas en las que debo mejorar, en este momento hay jugadores mejores que yo, pero en el futuro claro que quisiera ocupar ese puesto”, dijo el alemán, que también sigue con vida en dobles a lado de su hermano Mischa. “Soy singlista, pero sería especial ganar los dos torneos, ya me ha pasado una vez, ojalá sea la segunda”.

La serie entre Zverev y Kyrgios está empatada 3-3.

“´Sascha’ es uno de mis mejores amigos en la gira, tenemos una gran relación y espero lo mejor para mañana”, dijo Kyrgios, quien en ruta a la final dejó en el camino al español Rafael Nadal, que era el primer favorito, luego a Isner, el tercero, y ahora irá ante Zverev, que es el segundo en la siembra. “Pasé por muchas cosas para llegar a la final y logré tener éxito ahora me toca ir ante uno de los mejores jugadores que también es mi amigo, será un gran juego”.

A lo largo de la semana, Kyrgios se ha sobrepuesto a problemas estomacales, a una cortadura en la mano derecha y a calambres.

Ante Isner, el australiano consiguió 25 “aces”, por 24 del tenista estadounidense.

El Abierto Mexicano de Tenis se disputa sobre las canchas de superficie dura del complejo Mextenis, localizado en el hotel Princess de Acapulco. El ganador del torneo se llevará una bolsa de 367.630 dólares y 500 puntos para la clasificación de la ATP

WANG Y KENNIN DISPUTARÁN FINAL DE MUJERES

En la rama femenil, la china Yafan Wang y la estadounidense Sofia Kenin dejaron fuera a la croata Donna Vekic y a la canadiense Bianca Andreescu, respectivamente y se enfrentarán para definir a la campeona.

Wang se levantó de la lona y dio una sorpresa al vencer 2-6, 6-3, 6-1 a la tercera cabeza de serie, Vekic, mientras que Kenin, quinta preclasificada, batalló por poco más de dos horas para imponerse a Andreescu 6-4, 3-6 y 7-5.

Wang, 65 en el ranking de la WTA, disputará la que será apenas la segunda final de su carrera.

Kenin, de 20 años, irá en pos del segundo título de su carrera. El primero lo consiguió este año en Hobart.

Será el primer enfrentamiento de por vida entre ambas.

En su rama femenil, el Abierto Mexicano reparte una bolsa de 250.000 dólares en premios, y 43.000 de esos son para la campeona.