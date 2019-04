Abogados acusan a autoridades de filtrar video de Kraft

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Los abogados de dos de las mujeres que enfrentan cargos en un caso por prostitución en Florida solicitaron a un juez el jueves que acuse a la policía y a los fiscales de desacato a la corte tras darse a conocer que alguien trataba de vender un video grabado en secreto en que aparece el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft.

La moción fue realizada en una corte de circuito del condado Palm Beach por los abogados de Lei Wang y Hua Zhang, que son acusadas de trabajar en el spa Orchids of Asia, en Jupiter, Florida.

Los abogados citaron un artículo del New York Daily News que señala que una persona no identificada contactó al portal de espectáculos TheBlast.com para ofrecer imágenes de Kraft desnudo en compañía de otra persona, presumiblemente una masajista. Los abogados agregaron que solo la policía y la fiscalía tiene acceso a tales videos, que un juez ha prohibido divulgar temporalmente. Los abogados de las acusadas argumentaron que la publicación de los videos violaría los derechos de sus clientas a la privacidad y a juicios justos.

El vocero de la policía de Jupiter, O'Neil Anderson, afirmó a The Associated Press que duda sobre la autenticidad del artículo y añadió que su departamento ha tomado las debidas precauciones a fin de cuidar la evidencia, por lo que dijo no creer que alguien en el departamento de policía ni de la oficina de la fiscalía del estado se atrevería a filtrar el video.

Anderson también subrayó que ningún portal de internet ni organización noticiosa han mostrado realmente un video.

"En caso de que alguien lo haya hecho, ya lo habría dado a conocer", destacó Anderson.

Kraft fue acusado en febrero de dos cargos menores de solicitar servicios de prostitución, por haber presuntamente pagado a cambio de relaciones sexuales en el spa de Jupiter. Se ha declarado inocente.

Otros 24 presuntos clientes del local enfrentan cargos similares.

Un mensaje dejado en la oficina de la fiscalía del estado no ha sido respondido de momento.