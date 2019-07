AP verifica declaraciones sobre investigación de Mueller

Robert Mueller declara ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el Congreso en Washington el 24 de julio del 2019.

WASHINGTON (AP) — Diversos dirigentes políticos han ofrecido declaraciones falsas, erróneas o engañosas en torno a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los lazos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno de Rusia.

Aquí una mirada a las más recientes:

DECLARACIÓN DE TRUMP: En una carta pidiendo aportes para su campaña a la reelección, el presidente Donald Trump dice: “¿Cuántas veces tengo que ser exonerado para que me dejen en paz?”

LA REALIDAD: Trump no ha sido exonerado, en absoluto. Cuando se le preguntó a Mueller el miércoles, en una comisión del Congreso, sobre si había exonerado al presidente, el fiscal respondió tajantemente: "No".

La investigación de Mueller halló que la campaña de Trump no incurrió en una conspiración intencional con Rusia para alterar las elecciones. En cuanto a la obstrucción de justicia, la investigación enumera indicios pero no llega a recomendar que Trump sea procesado porque según las normas del Departamento de Justicia un presidente en funciones no puede ser enjuiciado.

DECLARACIÓN DEL PRESENTANTE REPUBLICANO JOHN RATCLIFFE (TEXAS), a Mueller: "Usted no obedeció las normas para fiscales especiales. Las normas dicen claramente que usted puede escribir un reporte confidencial sobre las decisiones que tomó. En ninguna parte dice que debe escribir sobre decisiones que no tomó. Usted escribió 180 páginas -- repito, 180 páginas -- sobre decisiones que no tomó, sobre potenciales delitos que no fueron encausados... Este reporte no está autorizado bajo la ley”.

LA REALIDAD: El reporte de Mueller es perfectamente legal. No hay ninguna norma del Departamento de Justicia que le impide a un fiscal especial explicar lo que hizo en un reporte.

Si bien es verdad que las normas piden emitir un “reporte confidencial” al secretario de justicia explicando sus decisiones, fue el mismo secretario de Justicia William Barr quien decidió hacerlo público, lo que es su derecho.

Los fiscales especiales tienen amplia autonomía y en ningún momento se les prohíbe escribir sobre “potenciales delitos que no fueron encausados" como dijo Ratcliffe.

En un tuit, Neal Katyal, quien redactó las normas del Departamento de Justicia, escribió: "Ratcliffe está totalmente equivocado en cuanto a las normas sobre un fiscal especial. Yo fui quien las redactó, en 1999. De ninguna manera prohíben la redacción del Reporte de Mueller. Y reconocen la necesidad de que haya un informe escrito ‘por razones históricas y para aclarar responsabilidades’”.

