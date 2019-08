ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 25 de abril de 2019, el actor Daniel Craig posa para retratos durante una sesión de la más reciente entrega de la serie de James Bond actualmente conocida como "Bond 25" en Oracabessa, Jamaica. La 25a película de James Bond ya tiene título: “No Time to Die”. Los productores anunciaron el título el martes 20 de agosto después de mucho tiempo en el que solo se referían a ella como "Bond 25". "No Time to Die" tiene de vuelta a Daniel Craig en el papel del agente 007. Rami Malek interpreta al villano. La película será estrenada en 2020. (Foto AP/Leo Hudson, archivo) less