Sorpresa: Taylor Swift lanza el viernes el álbum "Folklore"

En esta foto del 23 de enero de 2020, Taylor Swift en el estreno del documental "Taylor Swift: Miss Americana" en Park City, Utah. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo) En esta foto del 23 de enero de 2020, Taylor Swift en el estreno del documental "Taylor Swift: Miss Americana" en Park City, Utah. (Foto por Charles Sykes/Invision/AP, Archivo) Photo: Charles Sykes, Charles Sykes/Invision/AP Photo: Charles Sykes, Charles Sykes/Invision/AP Image 1 of / 2 Caption Close Sorpresa: Taylor Swift lanza el viernes el álbum "Folklore" 1 / 2 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Mientras estuvo en aislamiento, Taylor Swift creó un nuevo álbum y lo lanzará este viernes.

La estrella pop hizo el sorpresivo anuncio el jueves en Instagram. “Folklore”, su octavo disco de estudio, llega menos de un año después de “Lover”.

“La mayoría de las cosas que había planificado para este verano no terminaron ocurriendo, pero hay algo que no planeé que SÍ sucedió. Y ese es mi 8vo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa”, escribió Swift. “Esta noche a la medianoche estaré lanzando mi nuevo álbum en su totalidad con canciones en las que volqué mis caprichos, mis sueños, mis temores y mi música. Escribí y grabé esta música en aislamiento”.

Swift dice que la edición estándar incluirá 16 temas, con la participación de Bon Iver, Aaron Dessner de The National y su frecuente colaborador Jack Antonoff.

“Antes de este año probablemente hubiera pensado demasiado cuándo lanzar esta música en el momento ‘perfecto’, pero los tiempos en que vivimos me siguen recordando que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas, simplemente debes lanzarlo al mundo. Ese es el tipo de incertidumbre en la que me puedo embarcar”, escribió Swift.

También dijo que el video musical de la canción “Cardigan” se estrenará a la media noche de Nueva York (0400 GMT). Y que, debido a la pandemia del coronavirus, tomaron medidas de seguridad extra durante la filmación.

“Todo el rodaje fue supervisado por un inspector médico, todo el mundo usó máscaras, se mantuvo alejado de los otros, y yo hasta me peiné, maquillé y estilicé sola”, escribió Swift, terminando el mensaje con un emoticón de risa.