NUEVA YORK (AP) — Los Rolling Stones celebran el 40mo aniversario de su álbum “Tattoo You” con una colección remasterizada que incluye nueve canciones inéditas.

El álbum de 11 cortes saldrá el 22 de octubre e incluirá los temas “Hang Fire”, “Waiting on a Friend” y la canción de apertura “Start Me Up”. Los formatos de lujo también incluirán los álbumes “Lost & Found: Rarities” y “Still Life: Wembley Stadium 1982”, este último con 26 canciones.

El álbum “Lost & Found: Rarities” incluye la original “Living in the Heart of Love”, una versión de “Shame, Shame, Shame” de Jimmy Reed, un cover de “Drift Away” de Dobie Gray y una versión con tintes reggae de “Start Me Up”.

El lanzamiento llega mientras los rockeros preparan 13 nuevas fechas para su gira “No Filter” por Estados Unidos. El nuevo itinerario comienza el 26 de septiembre en St. Louis y se extiende hasta noviembre.

Lanzado el 24 de agosto de 1981, “Tattoo You” fue un collage de canciones de las sesiones de la banda que se remontan a varios años atrás.

El disco nominado al Grammy sigue siendo el último de los Stones que alcanzó el No. 1 en las listas de popularidad de Estados Unidos, llegando al primer lugar el 19 de septiembre y permaneciendo allí durante unas 10 semanas.

Los Rolling Stones recibieron su primera nominación al Grammy al álbum del año por “Some Girls” en 1978. Los discos de la banda también incluyen “Beggars Banquet” de 1968, “Let It Bleed” de 1969, “Sticky Fingers” de 1971 y “Exile en Main St.” de 1972. Sus sencillos “Honky Tonk Women” y “(I Can’t Get No) Satisfaction” figuran en el Salón de la Fama de los Grammy.