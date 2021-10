"Rita Moreno" y álbum de Santana entre próximos estrenos

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— Jamie Lee Curtis retoma su emblemático papel de Laurie Strode en “Halloween Kills” (“Halloween Kills: La noche aún no termina”), en la que una mafia se inspira para localizar a Michael Myers y vengar a una Laurie herida. David Gordon Green, quien dirigió “Halloween” de 2018, está detrás de la cámara nuevamente en esta entrega, que tiene como coprotagonistas a Anthony Michael Hall y Judy Greer. Si buscas nuevos sustos este octubre, “Halloween Kills” estará disponible en cines y se transmitirá en Peacock gratis para los suscriptores premium a partir del 15 de octubre.

— Si los sustos de octubre no son lo tuyo, el fabuloso documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It” llega a Netflix el día 12. La estrella puertorriqueña de 89 años habla con franqueza sobre lo que fue tratar de forjarse una carrera como puertorriqueña en las décadas de 1950 y 1960, cuando la elegían regularmente como cualquier minoría étnica que la película requería, fueran nativos americanos, polinesios o egipcios. También comenta el hecho de que su carrera no se benefició exactamente tras ganar el Oscar por su papel de Anita en “West Side Story” (“Amor sin barreras”) en un suceso histórico. Cualquiera que ame Hollywood y la historia del cine debería echarle un vistazo.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Coldplay mira al cielo con su colección de 12 canciones “Music of the Spheres”, que lanzará el 15 de octubre. El álbum, producido por Max Martin, tiene oleadas de sintetizadores y melodías ligeras y lo que todo disco exitoso debe tener en estos días, es decir, una colaboración con BTS (la canción “My Universe”, que ya encabezó la lista Hot 100 de Billboard). Hay pequeños interludios, como “Alien Choir”, y más ofertas para radio, como “Let Somebody Go” con Selena Gómez. El álbum termina con “Coloratura”, un viaje de más de 10 minutos al cosmos.

— Norah Jones tiene un regalo de Navidad anticipado: su primer álbum navideño “I Dream of Christmas”, que lanzará el 15 de octubre Blue Note Records. El disco incluye una mezcla de clásicos como “Blue Christmas” y nuevas canciones de Jones, como el primer sencillo “Christmas Calling (Jolly Jones)”. Jones dice que se inspiró al escuchar “Funky Christmas” de James Brown y “Christmas Album” de Elvis durante la pandemia en busca de consuelo. Hace versiones de “White Christmas”, “Winter Wonderland”, “Christmas Time Is Here” y hasta de “Christmas Don’t Be Late” de The Chipmunk.

— El ídolo de la guitarra Carlos Santana está de regreso y trae algunos amigos estelares en “Blessings and Miracles”. Kirk Hammett de Metallica, Stevie Winwood, G-Eazy, Chris Stapleton y el fallecido Chick Corea prestan su maestría musical. Y sí, Rob Thomas también ha vuelto. Él y Santana, como recordarán, hicieron el éxito ganador del Grammy “Smooth” en 1999 y regresan con un sonido similar en “Move”. Otro corte más eléctrico es “She’s Fire”, en la que Santana lanza fabulosos riffs de guitarra junto a Diane Warren y G-Eazy.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— El imperio de películas, cómics y más de “Chucky” se expande a la televisión, donde el muñeco malévolo causa nuevos estragos con el adolescente Jake (Zackary Arthur) como compañero. Después de comprar a Chucky en una venta de garaje, Jake ve su pacífica ciudad acosada por asesinatos sangrientos. La serie, que debuta el martes por la noche en los canales USA y Syfy, es producida por Don Mancini, quien creó la franquicia cinematográfica iniciada con “Child’s Play” (“Chucky: El muñeco diabólico”) en 1988. Brad Dourif, la voz de Chucky en la pantalla grande, repite el papel en la TV.

— La pandemia afectó el plan de producción de “Succession”, pero no acabó con la serie. Dos años después de concluida su segunda temporada, el drama de HBO regresa el domingo 17 de octubre con la rica y disfuncional familia Roy haciendo más travesuras para hacerse con el poder. Cuando comience la tercera temporada, el barón de los medios y patriarca Logan Roy (Brian Cox) necesitará aliados incondicionales luego que su hijo Kendall (Jeremy Strong) le atribuyera abruptamente un escándalo corporativo. Al elenco estelar se suman Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis y Dasha Nekrasova.

— Después de que Qatar ganó en 2010 el derecho a albergar la Copa Mundial de 2022, el proceso de licitación y la combativa votación de la FIFA enfrentaron investigaciones de corrupción, y la FIFA no encontró pruebas para retirar los derechos de sede del emirato. Pero “The Men Who Stole the World Cup”, una serie documental de dos partes de Discovery+ que se estrena el domingo 17 de octubre, afirma contar la “increíble” historia de cómo “el mayor espectáculo de la Tierra se vendió a los mejores postores”. La serie describe un supuesto patrón de acuerdos secretos y codicia relacionados con el campeonato de fútbol de 32 naciones que se celebra cada cuatro años.

— Lynn Elber