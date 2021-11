of

Todo en “House of Gucci” (“La casa Gucci”) es exagerado. Los acentos. Las actuaciones. La moda. Los escenarios. El tiempo de ejecución. La música. La codicia. Esta película sabe exactamente lo que es y, cariño, es gloriosamente decadente y ridículamente divertida.

Existe un universo alternativo en el que “House of Gucci” es una película sutil en italiano. Quizás sea una tragedia más sencilla. Tal vez sea incluso una serie limitada que lleva al espectador a los orígenes de la marca de lujo italiana, en 1921. Pero el director Ridley Scott y los guionistas Becky Johnston y Roberto Bentivegna optaron por el camino de la artificialidad operística. Uno no le da a Jared Leto un papel de payaso y lo pone a actuar con un padre interpretado por Al Pacino por accidente. Grande, ese es el punto.

Basada en un libro de Sara Gay Forden, “House of Gucci” trata sobre la disolución de la dinastía Gucci. Su reinado sobre la marroquinería y la casa de moda del mismo nombre duró solo tres generaciones. Pero como sabe cualquier familia que se ha hecho rica, para cuando la tercera generación asume el poder, por lo general no queda nadie para recordar una época en la que no existían riquezas y privilegios extraordinarios.

Y aquí es donde encontramos a la familia Gucci, con el negocio dirigido por los hijos del fundador Guccio Gucci, Rodolfo (Jeremy Irons) y Aldo (Pacino). La película de Scott obvia a los otros hermanos de segunda generación en parte para simplificar una historia ya expandida, pero sobre todo para incidir en los temas de padre e hijo. El hijo de Aldo es Paolo (Leto), un tonto con delirios de grandeza y poco talento para respaldarlos. El hijo de Rodolfo es Maurizio (Adam Driver), quien es inteligente pero prefiere estudiar leyes que unirse al negocio familiar.

Nuestra entrada a este mundo, sin embargo, es a través de una forastera: Patrizia Reggiani (Lady Gaga), una mujer explosiva y fiestera que conoce a Maurizio por casualidad. Sus ojos se iluminan con un propósito maníaco cuando escucha que su apellido es Gucci y hace que su misión sea formar parte de su vida. Esto puede sonar siniestro, especialmente si sabes dónde termina todo, pero en realidad es bastante encantador al principio.

El comienzo de su odisea parece una comedia romántica alegre, con Patrizia como la gentil cazadora de la presa tímida y de voz suave interpretada por Driver. Ambos están felices y enamorados y permanecen juntos incluso después de que Rodolfo se aparta de su hijo por elegir casarse con alguien por debajo de su nivel. Y es cierto, puede que Patrizia no tenga mucho en cuanto a educación o cultura y confunda a Klimt con Picasso, pero también se relaciona con la gente y, como veremos, es maquiavélica por naturaleza.

Después de un breve período de luna de miel en el que Maurizio juega al pobre y trabaja en la compañía de camiones de la familia de ella, se abre una oportunidad de regresar cuando Aldo invita a los recién casados a su cumpleaños. Maurizio sale del opulento proceso aún más convencido de que la vida sencilla es para él, pero Patrizia no está dispuesta a dejar que esta preciosa oportunidad se esfume. Pronto ambos caerán en lo más profundo.

Pero esto no se trata solo de un heredero reacio y su ambiciosa esposa empujándolo hacia su destino. Esta película hace un agujero en el concepto mismo de lujo masivo y su artificio central. En ese momento, antes de que “Dom y Tom” se hiciera cargo, Gucci estaba en una especie de crisis, con Rodolfo siendo quizás demasiado valioso para la expansión, Aldo demasiado obsesionado con las ganancias y la expansión y la “marca” en peligro de ser devaluada por las falsificaciones y sobresaturación. Estas grietas en el barniz ayudan a Patrizia y Maurizio a luchar por el poder por sí mismos, hasta que él decide que prefiere hacerlo por su cuenta. En ese punto, realmente es el principio del fin.

“House of Gucci” presenta una historia fascinante y loca que se vuelve cada vez más increíble. Fue un desastre grande y glamoroso y merece una película grande, alocada y glamorosa, hasta en sus actuaciones y acentos irregulares. Pero si la idea de ver a Leto y Pacino sobreactuar suena poco atractiva, es posible que esta película no sea para ti.

Y a pesar de lo absurdo, es estúpidamente entretenida. Si no sabes o no recuerdas los detalles de lo que sucedió, guarda la búsqueda para después. Simplemente usa tu logotipo de diseñador más llamativo, pide un martini y déjate llevar por los placeres fáciles de “House of Gucci”.

“House of Gucci”, un estreno de United Artists Releasing, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “algo de contenido sexual, lenguaje soez, desnudez breve y violencia”. Duración: 157 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

