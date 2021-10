Reseña: Elton John convoca amigos talentosos en nuevo álbum

Han pasado más de 35 años desde que Elton John grabó con Stevie Wonder y claramente es mucho tiempo, pero la espera ha terminado. Los ídolos se reúnen en una nueva canción con toques de góspel, “Finish Line”, avivada por la característica armónica de Wonder y el piano de John. Es una canción triunfal, como una vuelta de la victoria.

También es una de las piezas destacadas del álbum de John de 16 canciones “The Lockdown Sessions” (Interscope Records). El músico británico superó la pandemia trabajando con una mezcla ecléctica de artistas, de Stevie Nicks a Lil Nas X. No todo funciona, pero la mayoría sí, y le doy crédito a John por su suprema maestría para adaptarse a las fortalezas de sus invitados en cada género musical.

El álbum comienza con la furtiva “Cold Heart (PNAU Remix)”, una pieza bailable que mezcla las canciones de John “Kiss the Bride,” “Rocket Man”, “Where’s the Shoorah?” y “Sacrifice”, con la voz de Dua Lipa. Es adictiva y lo único malo es que termina.

John entonces tiene un tema con Brandi Carlile, “Simple Things”, en el que repite un verso sobre una línea de meta, y se convierte en un rockero de los 70 con Eddie Vedder en “E-Ticket”. John es una presencia más sutil en la canción de Lil Nas X “One of Me” y en un cover de “Nothing Else Matters” de Metallica con Miley Cyrus, quien resulta ser genial cantando metal.

John va hacia el glam rock y los tonos espaciales en “The Pink Phantom” con Gorillaz y 6lack, se eleva perfectamente con Charlie Puth en “After All”, pero tropieza en su colaboración con Young Thug y Nicki Minaj “Always Love You”, donde su piano y su voz no logran combinarse a la perfección. Y “Beauty In the Bones”, un dueto con la cantante coutry Jimmie Allen, es como un té desabrido.

John logra enmendarse en “Stolen Car” con Stevie Nicks. También tiene un dueto hermoso con la estrella en ascenso Rina Sawayama en “Chosen Family”, y el álbum termina con una nota emotiva en “I’m Not Gonna Miss You”, su colaboración digital con Glen Campbell, quien murió en 2017. “I’m still here/And yet I’m gone” (Sigo aquí/pero me he ido) canta Campbell mientras John de alguna manera trasciende la meta. Que siga adelante en su carrera.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits