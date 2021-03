of

3 of 3

of

2 of 3

of

1 of 3

LONDRES (AP) — La entrevista de dos horas en horario estelar de Oprah Winfrey con el príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, tuvo revelaciones y acusaciones que han sacudido a la familia real británica, creando una imagen de racismo, insensibilidad y disfunción profunda.

El palacio no ha respondido a la entrevista, que se transmitió en Estados Unidos el domingo por la noche generando encabezados y desatando un debate en todo el mundo.

A continuación, cinco puntos destacados de la charla:

MEGHAN DICE QUE ENFRENTÓ RACISMO

Meghan, quien es birracial, dijo que antes de tener a su hijo Archie hubo “preocupaciones y conversaciones” en la familia “sobre qué tan oscura sería su piel al momento de nacer”.

Enrique confirmó la conversación, pero dijo que nunca revelará quién estuvo involucrado, aunque Winfrey dijo que no fueron sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Meghan también dijo que la prensa británica la trató muy diferente que a la esposa de Guillermo, Catalina, quien también era seguida de cerca por la prensa e incluso fue apodada “Waity Katie” (Katie en espera) por su largo noviazgo.

“Aunque imagino que eso debió ser realmente difícil — y sí, no puedo imaginar cómo se sintió eso — esto no es lo mismo”, dijo Meghan. “Y si un miembro de familia dice cómodamente que ‘todos tenemos que lidiar con cosas groseras’, no es lo mismo grosero que racista”.

___

MEGHAN DICE QUE TUVO PENSAMIENTOS SUICIDAS

Meghan dijo que su aislamiento e infelicidad en la familia real se tornaron tan graves que “simplemente ya no quería vivir más”.

“Era un pensamiento contante, muy claro, real y aterrador”, dijo.

Agregó que pidió ayuda al departamento de recursos humanos del palacio, pero que no la recibió.

“Recurrí a la institución y dije que necesitaba ir a algún lado para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así y que necesitaba ir a algún lado”, recordó. “Me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”.

___

ENRIQUE DICE QUE ESTABA ATRAPADO

Enrique dijo que a lo largo de su relación con Meghan, se dio cuenta de que él y su familia estaban atrapados en un sistema opresor.

“Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”, dijo. “Mi padre y mi hermano, ellos están atrapados. No pueden salir”.

También afirmó que hay una relación tóxica entre la realeza y la prensa y que la familia real británica teme que la prensa sensacionalista “se vuelva en su contra”.

“Hay un nivel de control por miedo que ha existido por generaciones”, dijo.

___

LA FRACTURADA RELACIÓN DE ENRIQUE CON SU PADRE Y HERMANO

Enrique reveló una ruptura en sus relaciones con su padre el príncipe Carlos, quien es heredero al trono británico, y su hermano mayor, el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión.

Dijo que en algún momento Carlos dejó de responder a sus llamadas telefónicas y todavía “hay mucho trabajo que hacer” en su relación.

“Siempre le querré, pero hay mucho dolor en lo que ha ocurrido y seguiré teniendo como una de mis prioridades tratar de sanar esa relación”, dijo Enrique.

Agregó que él y Guillermo han “pasado por lo peor juntos, tenemos una experiencia compartida, pero estamos en caminos diferentes”.

___

DOS BODAS

La fastuosa boda de la pareja en mayo de 2018 en el Castillo de Windsor fue una gran ceremonia vista por millones de personas en el mundo. Pero Meghan reveló que ella y Enrique ya habían intercambiado votos en privado tres días antes ante la presencia del arzobispo de Canterbury Justin Welby, jefe de la iglesia anglicana.

“Hablamos con el arzobispo y le dijimos, ‘Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero nosotros queremos que la unión sea entre nosotros’”, dijo. “Así que los votos que tenemos enmarcados en nuestra habitación son sólo nosotros en nuestro patio con el arzobispo de Canterbury.”

“Sólo nosotros tres”, agregó Enrique.

También revelaron que su segundo bebé, que nacerá en el verano, será niña. Su hijo Archie nació en mayo de 2019.