LOS ANGELES (AP) — Las películas independientes y los autocines no suelen ir de la mano, los autocinemas necesitan grandes cintas, con superhéroes y superestrellas, para atraer públicos demasiado grandes. Así que fue un poco sorprendente cuando “The Wretched” una película de terror sobrenatural sin actores conocidos recaudó casi 70.000 dólares de 12 autocines en su primer fin de semana.

En tan solo dos semanas, el estreno de IFC ha recaudado cerca de 200.000 dólares únicamente de autocinemas, algunos de los cuales abren sólo los fines de semana para una sola función nocturna. Y a pesar de que está disponible para rentar en casa. En los tiempos previos a la pandemia, habría sido considerado un buen estreno para IFC. En el clima actual es un gran éxito.

La pandemia ha obligado a muchos en el negocio de las películas a ser creativos con las fechas de estreno y estrategias. Para la mayoría esto ha implicado aplazar los estrenos algunos meses, o más. Pero IFC Films encontró un consuelo en los autocinemas, una experiencia cinematográfica extraordinariamente apta para cumplir con el distanciamiento social y al mismo tiempo presentar nuevas películas.

“Lo interesante sobre este momento en la historia es que ¡todo es posible!”, dijo Lisa Schwartz, copresidenta de IFC Films y Sundance Selects. “Vimos una oportunidad pronto para seguir entreteniendo al público con autocines y pensamos que ‘The Wretched’ tenía el ADN correcto para la gran pantalla al aire libre”.

Los autocinemas no habían sido parte de su estrategia antes, pero como los cines en el país están cerrados y el calendario de estrenos se ha borrado básicamente hasta mediados de julio, IFC lanzó varias películas en el autocinema, incluyendo “How to Build a Girl”, “Swallow”, “The True History of the Kelly Gang” y “The Other Lamb”. Pero “The Wretched” es por mucho la que ha tenido mejor recaudación.

“No hay ningún aspecto negativo para IFC”, dijo el editor de Movie City News, David Poland. “Ninguna de las personas que van a un autocine está comprando o rentando video a la carta ... y los autocinemas son chéveres”.

Es al menos una fuente de ingreso comparable, si no es que mejor, que si “The Wretched” se hubiese estrenado en circunstancias normales con un alcance limitado y competencia.

“Estas son buenas noticias para los cines convencionales que estarán eventualmente operando de nuevo”, dijo Paul Dergarabedian, analista principal de Comscore. “Si los autocinemas estuvieran vacíos ahora esto nos diría que la gente prefiere quedarse en casa”.

Dergarabedian dijo que esto podría hacer que empresas como IFC reconsideren si los autocinemas deberían ser parte de su estrategia de verano en el futuro. IFC, que fue la primera distribuidora de estrenos simultáneos para video y cine con Landmark Theaters hace 15 años, seguirá estrenando películas en autocinemas y a la carta a con la cinta “The Rental” de Dave Franco el 24 de julio.

Otras empresas también están adoptando a los autocinemas con nuevos ánimos. Tribeca Enterprises, IMAX y AT&T se asociaron para “Tribeca Drive-In”, una serie de películas clásicas y nuevas, música y eventos deportivos que se lanzarán a nivel nacional el 25 de junio.

Por ahora los autocinemas están impulsando la taquilla en un paisaje desolado en los cines. El mismo fin de semana de hace un año sumaron 1,5% del negocio en Norteamérica. Ahora son el 91%, según cifras de Comscore. Pero la mayoría de los estudios con películas en los autocinemas prefieren no reportar las ganancias de las funciones.

El cierre de las salas de cine y el calendario vacío ha hecho que la relación entre los estudios y los propietarios de cines sea aún más delicada. Basta con ver la pelea entre Universal y AMC por “Trolls World Tour” (“Trolls 2: Gira mundial”), que se estrenó en autocinemas y video a la carta de manera simultánea.

Además, aunque un fin de semana con 70.000 dólares puede ser notable para una empresa como IFC, es diferente para los estudios más grandes.

“La brecha entre los independientes y los estudios en este aspecto es enorme”, dijo Poland. “Ellos no quieren que estas cifras se comparen con otras, no hay un lado positivo”.

En otras palabras, los autocinemas como existen ahora probablemente no salvarán a los estudios y películas más grandes. Sólo hay 300 de ellos en Estados Unidos y sólo unos 100 están actualmente abiertos.

“La idea es romántica y encantadora”, dijo Poland. “Pero no es un modelo de negocio”.

Para algunos como IFC, sin embargo, es una historia de éxito surgida de la innovación y un rayo de luz muy necesitado.

