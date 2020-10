Netflix presenta "Ma Rainey" y la actuación final de Boseman

NUEVA YORK (AP) — Netflix develó el lunes un avance de la adaptación de George C. Wolfe de “Ma Rainey’s Black Bottom” (“La madre del blues”) de August Wilson, presentando la última actuación de Chadwick Boseman junto a Viola Davis como la poderosa cantante de blues.

Desde que Boseman murió inesperadamente de cáncer de colon el pasado agosto a los 43 años, “Ma Rainey’s Black Bottom”, que ya era una cinta ampliamente esperada, ha adquirido un aura elegíaca.

La película filmada en 2019, y ubicada en Chicago en 1927, representa el siguiente capítulo en el proyecto de Denzel Washington por llevar al cine las obras de Wilson tras la ganadora del Oscar de 2016 “Fences” (“Barreras”).

Davis da vida a Ma Rainey, una fogosa cantante conocida como “La madre del blues”. Boseman hace de Levee, un trompetista ambicioso que busca lanzarse con sus propias versiones actualizadas de las canciones de Ma Rainey.

“¡Levee tiene que ser Levee!”, exclama Boseman en un apasionado monólogo. “Y no necesita que nadie lo moleste con eso del hombre blanco, porque ustedes no saben nada de mí, no conocen a Levee. ¡No saben nada de la sangre que tengo! ¡El tipo de corazón que me late aquí!”

El avance del lunes, presentado en videoconferencia, incluyó a una banda tocando música de la película compuesta por Branford Marsalis. Todos sus miembros llevaban tapabocas.

Se espera que Netflix, que estrenará la cinta el 18 de diciembre en el servicio de streaming, presente “Ma Rainey’s Black Bottom” ante los Premios de la Academia, particularmente las actuaciones de Davis y Boseman. (El propio Wilson fue el último en recibir una nominación póstuma al Oscar en 2016, 11 años después de su muerte, por el guion de “Fences”).

Wolfe dijo que Boseman “le dio todo su ser al personaje”, mientras que Davis lo describió como excepcionalmente humilde. Al momento de la filmación, Boseman venía de disfrutar el éxito masivo de “Avengers: Endgame” y “Black Panther” (“Pantera Negra”).

“No para competir con la madre de Chadwick, pero Chadwick es mi bebé”, dijo Davis, quien interpretó a la mamá de Boseman en la cinta biográfica sobre James Brown “Get on Up” (“James Brown: El rey del soul”). “Chadwick era sencillamente un artista. Eso es lo que era”.

“Le encantaba. Lo exigía. Lo exigía de toda manera posible”, agregó Davis, quien como la mayoría no estuvo al tanto de la enfermedad de Boseman durante el rodaje. “Para ser tan joven, era increíble ver ese nivel de no confundir tu presencia para el evento”.

Davis, quien ganó un Oscar por su trabajo en “Fences” y un Tony por la reposición de la obra de 2010 en Broadway, interpreta a Ma Rainey como una diva imponente que dijo que modeló basada en su tía.

“Ma Rainey’s Black Bottom” fue la primera obra que Wilson escribió en 1984, y la única en su Ciclo Centerario de 10 partes que no transcurre en Pittsburgh. Washington ha dicho que quiere adaptar las otras ocho en un acuerdo que se mudó a Netflix tras haber pasado antes por HBO.

“August nos permite hablar como personas de color. Otros lo ven y dicen, ‘¿Por qué siguen y siguen?’ Mi postura es: ¿Por qué no?”, dijo Davis. “Tenemos mucho que decir, y tuvimos un bozal puesto durante demasiado tiempo”.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.