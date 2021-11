María Becerra: de YouTuber al top 10, al Latin Grammy

NUEVA YORK (AP) — Poco antes de ser una de las cantantes argentinas más escuchadas del último año, María Becerra era una YouTuber cuyos chistosos videos, en los que aparecía desde bañando a su gato hasta afeitándose la cara con todo y espuma, generaban millones de vistas. Pero su verdadera pasión no era la comedia sino la música, y ahora está nominada al Latin Grammy al mejor nuevo artista.

“La verdad que era un personaje”, dice sobre sus años de adolescencia cuando producía sus propios videos. “Y siempre fui así, de inventarme obras de teatro o guiones de cosas en mi cabeza y yo quería que el mundo las viera... Siempre estuve muy metida en todo lo relacionado al arte. Hice muchas obras de teatro pero también muy metida en lo que es autogestión, me gustaba ser muy independiente a la hora de hacer mis cosas".

Eso es algo que ha mantenido como cantante urbana emergente. Becerra todavía no tiene un sello discográfico (sólo distribuidora), y aun así ha figurado en el Top 10 de Spotify de Argentina con colaboraciones como “Wow Wow” con Becky G, “Antes de ti” con Rusherking, “Mal acostumbrao” con Mau y Ricky y el éxito internacional “Qué más pues?” con J Balvin, tan sólo en los últimos meses.

Mayormente intérprete de música urbana, pero también de otros ritmos como bachata o R&B, en 2019 debutó con el sencillo “222” y dos años después lanzó el EP “Animal, Parte 1", al que siguió su primer álbum completo, “Animal”, este año. También ha aparecido en múltiples remixes con artistas populares, como “En tu cuerpo” con Lyanno, Rauw Alejandro y Lenny Tavárez, “AYNEA” con FMK y Beret, y “Además de mí” con Rusherking, Khea y Duki, Lit Killah y Tiago Pzk, su primer número uno en el Hot 100 de Argentina.

“La verdad es que sería un gran logro para mí que se pueda seguir manteniendo mi carrera así”, trabajando de manera independiente, dice la artista de 21 años, quien comenzó a los 12 publicando su primer video en Facebook (un monólogo de parodia de cinco minutos que fue visto más de un millón de veces en solo unas horas). “Sé que llega un punto en el que es muy difícil costear todos los gastos, porque los videos, todo, me lo pago yo... pero mi meta sería tener mi propia discográfica. Eso sería increíble”.

Becerra se medirá por el Latin Grammy con Giulia Be, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Rita Indiana, Lasso, Paloma Mami, Marcos Mares y Juliana Velásquez. La ceremonia de premios es el 18 de noviembre en Las Vegas, donde le encantaría conocer a Rosalía, ver a Danny Ocean y Becky G y conocer a las estrellas urbanas Karol G y Natti Natasha.

En una entrevista reciente por videollamada desde Buenos Aires, también habló de sus primeros pasos en la música y de una ola de artistas urbanos provenientes de Argentina, un país más conocido por el tango y el rock en español. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Cómo fue esa transición de youtuber a cantante de música urbana?

María Becerra: Siempre fue muy de la mano todo esto de la actuación, del canto, del arte en general, y lo que siempre estuvo en mí desde muy chiquita fue la música. También iba de la mano toda esta producción de videos que me encantaba y creo que la transición se dio cuando llegué a un punto en el que hacer los videos me fascinaba, pero era mucho trabajo. Yo grababa los videos, pasaba 10, 12 horas editándolos, los subía, los monetizaba, hacía las propias miniaturas, estaba horas en el PhotoShop editando, era mucho y ya era algo que no me estaba llenando, porque no era lo que quise ser toda mi vida... Y llegué a un punto en el que ya tenía 17, 18 años que dije: “Che, estoy invirtiendo mucho tiempo en esto y yo en realidad no quiero vivir de esto. Yo quiero ser cantante, yo quiero hacer mi música, escribir mis canciones". Fue el momento de quiebre y dije: ”Bueno, la verdad es que gracias a Dios soy muy conocida con esto que hago y siento que puedo aprovechar también el público que tengo que me banca mucho, que también me bancaban con la música porque yo a la par que hacía videos, había sacado tres canciones, hacía covers, y también la gente me conocía por eso. A los 18 tomé la decisión y a los 19 ya empecé con todo el proceso.

AP: ¿Por qué te decidiste por la música urbana?

María Becerra: No sé, creo que fue más por el lado de la composición, de lo que se me hacía más natural componer. A mí me sale más natural componer un reggaetón, componer un trap, como que me siento en realidad más cómoda y más en confort con esos géneros. Lo que se me hace más desafío son géneros como la bachata, como el R&B, que sin embargo hoy en día es lo que decido hacer, decido no quedarme en mi zona de confort e ir a otros géneros. Estoy muy contenta porque siento que los estoy logrando con mucha altura y me fascina la verdad, me fascina haber escrito una bachata, haber escrito una salsa, tengo R&Bs guardados que están increíbles.

AP: Eres una de las exponentes más exitosas del momento entre un grupo de artistas emergentes de Argentina que incluye a Nikki Nicole, Bizarrat, Tiago PZK... ¿Qué opinas de este movimiento que está surgiendo de tu país, porque uno oía música urbana de Puerto Rico, de Colombia... pero de Argentina como que es algo más nuevo?

María Becerra: Sí, es algo mucho más nuevo. De hecho, creo que de las primeras argentinas que han hecho reggaetón fue Cazzu con su disco “Maldades”. Hay muchos más también, pero era todo como bastante ‘under’... Mientras en Puerto Rico y Colombia estaban J Balvin, Daddy Yankee, Farruko, De La Ghetto, estaban todos años, pioneros, muchísimo tiempo en la industria, nosotros acá recién estábamos comenzando a animarnos porque acá estaba muy instalado en rock nacional... Pero yo creo que gracias a quienes trazaron ese camino, como Cazzu — admiro mucho eso, porque fue también una de las primeras mujeres en el ambiente y la verdad que pasó muchas cosas para darnos un buen lugar a las mujeres, nos han facilitado un montón de cosas y también nos han nutrido.

AP: ¿Qué tipo de música oías mientras crecías?

María Becerra: Daddy Yankee, La Factoría, De La Ghetto, J Balvin... pero también mucho Shakira, como que yo tengo mucha mezcla. Creo que me han influenciado un montón de artistas de todos lados y de cada uno como que tomé lo que sentía que me nutría o que me gustaba tener un poquito

AP: Entre ellos mencionas a J Balvin, con quien ahora tienes el éxito “Qué más pues?”.

Becerra: Bueno, yo hasta hace poco era como guao, no sé, toda la vida lo escuché. Hace unos ocho años yo estaba bailando tranquila uno de sus reggaetones más famosos en la matiné, en el boliche, con mis amigas. Y es como, “J Balvin”, entendés? Hoy en día tener una canción con él es un gran ejemplo de superación, de constancia, de trabajo.

AP: ¿Planea asistir a los Latin Grammy?

Becerra: Obvio! Yo jamás esperé que con dos años de carrera me iban a nominar a un Latin Grammy. No digo que no lo merezca, yo sé que me esforcé mucho, que escribo mis canciones, que estoy metida en un montón de cosas en cuanto a mi carrera y es todo mucho autogestión, está todo mi equipo igual gestionando todo, tengo un gran equipo de profesionales y gente que es mi familia que es muy capa que agradezco porque me han llevado por muy buen camino. Realmente es un viaje. Ninguno de nosotros lo esperaba.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.