ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 3 de julio de 2018, Riza Aziz, derecha, hijastro del ex primer ministro malayo Najib Razak, llega a la agencia anticorrupción en Putrajaya, Malasia. Fiscales malayos retiraron cargos de lavado de dinero contra Riza, quien fue uno de los productores de “The Wolf of Wall Street”. Human Rights Watch criticó la decisión como “un triunfo para la impunidad y la corrupción”. (Foto AP/Vincent Thian) less