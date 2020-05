Músico anima a vecindario con conciertos de cuarentena

En esta fotografía del 9 de mayo de 2020 la presidenta de SAG-AFTRA Gabrielle Carteris, extremo derecho, y su esposo Charles Isaacs, centro, entre el público del concierto semanal de Adam Chester en la sección de Sherman Oaks de Los Angeles. Chester suele ser un sustituto de Elton John, canta y coca en los ensayos del super astro. Su trabajo está en pausa y ahora da a sus vecinos conciertos desde una sana distancia al frente de su casa. (Foto AP/Chris Pizzello) less En esta fotografía del 9 de mayo de 2020 la presidenta de SAG-AFTRA Gabrielle Carteris, extremo derecho, y su esposo Charles Isaacs, centro, entre el público del concierto semanal de Adam Chester en la ... more Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Image 1 of / 3 Caption Close Músico anima a vecindario con conciertos de cuarentena 1 / 3 Back to Gallery

Por 15 años Adam Chester ha interpretado las partes de Elton John en ensayos con la banda del rockero. Pero después de que John se quedara sin conciertos por la pandemia, Chester buscó otro escenario.

Y lo encontró: Ahora ofrece conciertos semanales cumpliendo con el distanciamiento social desde su barrio en Los Angeles.

De esta forma Chester le ha dado serenata a decenas de sus vecinos con máscaras desde el interior de un rectángulo pintado con las palabras “distanciamiento social” y un corazón dibujadas a su lado. Juntos bailan con canciones como “Crocodile Rock” de John y cantan otras como “Hey Jude” de los Beatles.

Lo llaman “Cuarenchella” (“Quaranchella”) una combinación entre cuarentena y Coachella, y se ha convertido en una fuente de comunidad y unión en una época en la que muchos necesitan de ambas.

“Ha sido una experiencia increíble”, dijo la esposa de Chester, Maria, quien funge como equipo de producción del músico al igual que sus dos hijos adolescentes. “Ocurrió orgánicamente porque él necesitaba tocar y ha ido evolucionando”.

Chester bromea sobre su papel como sustituto de John “Él es Sir Elton y yo soy ‘Sur’ Elton, con una ‘u’ por ser el sustituto de Elton John”, pero su carrera no ha transcurrido completamente en la sombra del super astro.

Tuvo un papel importante en el homenaje de los Grammy de 2018 para Elton John en el Madison Square Garden de Nueva York. Y también ha tenido sus propias presentaciones en clubs y fiestas, pero la cuarentena le puso alto a eso.

“Me estaba desesperando dentro de mi casa aquí como le pasa a muchos músicos”, dijo Chester. “Pensé ‘¿por qué no hacemos esto fuera una vez a la semana?’”.

El más reciente concierto, realizado la víspera del Día de las Madres, tuvo una temática dedicada para ellas. La propia madre de Chester, quien lo crio sola después de que su padre muriera cuando él tenía 11 años, estuvo sentada tras él en su patio.

Chester tocó su teclado con un pequeño amplificador al lado y comenzó el concierto con su amiga, la saxofonista Katja Rieckermann, de pie a una distancia segura para una conmovedora interpretación de “Long Tall Sally” de Little Richard el día que falleció la leyenda el rock.

También tocó “That’s the Way of the World” recordando cómo su madre lo llevó a un concierto de Earth, Wind & Fire cuando era niño: “Tuvimos que irnos a los 10 minutos porque ella dijo que era demasiado ruidoso”.

Interpretó “Mama Can’t Buy You Love” de Elton John y “Stacy’s Mom” de Fountains of Wayne, una canción ligera pero que recordó que los conciertos callejeros no son sólo alegres. Su coautor, Adam Schlesinger, falleció el mes pasado de COVID-19.

Chester dijo que “nadie pudo contener las lágrimas” una noche reciente cuando tocó “The Boxer” de Simon & Garfunkel la canción favorita del padre agonizante de un vecino.

La respuesta de los vecinos ha sido abrumadoramente positiva.

“Toda la semana ansío ese concierto del sábado”, dijo la vecina Lisa Silver, quien junto con otros cooperó para comprar un tripié para sostener el teléfono de Chester para que los conciertos se puedan transmitir por Facebook.

Eufórico tras el concierto, Chester dijo que estas presentaciones de los sábados podrían prolongarse más allá de la cuarentena.

“No me puedo imaginar regresar algo normal después de esto”, dijo.