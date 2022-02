Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

NUEVA YORK (AP) — Las Kardashian prometen un pase de acceso total a sus vidas, nuevamente, a partir del 14 de abril, cuando estrenen su nueva serie de telerrealidad, esta vez en Hulu.

Luego de 20 temporadas en E! con el programa que las hizo famosas, “Keeping Up With the Kardashians”, sus fanáticos han estado esperando una fecha para el proyecto de Hulu anunciado poco después de que terminaron.