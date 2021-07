Michael Wyke/AP

Kanye West ha estado viviendo en un estadio de Atlanta mientras trabaja en su nuevo álbum.

Un representante del artista dijo el lunes que West planea permanecer dentro del estadio Mercedes-Benz hasta terminar “Donda”, su 10mo álbum de estudio. La persona habló con The Associated Press bajo condición de permanecer en anonimato porque no tenía autorizado hacer declaraciones públicas sobre el tema.