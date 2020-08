Inspirado por George Floyd, Tyrese encuentra una nueva voz

NUEVA YORK (AP) — El cantante nominado al Grammy y actor de “Fast & Furious” Tyrese creció rodeado de brutalidad policiaca, violencia de pandillas, asesinados y trauma psicológico en el barrio de Watts en el sur de Los Angeles. Pero el artista famoso por éxitos de R&B enfocados en el amor y las dificultades de las relaciones, como “Sweet Lady” y “How You Gonna Act Like That”, dijo que nunca se sintió cómodo cantando sobre esos temas dolorosos y profundos.

Hasta ahora.

Tyrese dijo que ver la muerte de George Floyd lo llevó a crear la canción “Legendary” y el poderoso video que la acompaña “8:46” — una referencia a los minutos que según los fiscales Floyd estuvo inmovilizado contra el piso mientras un policía de Minneapolis lo sometía con la rodilla sobre la nuca antes de morir (el tiempo fue revisado después a 7:46 minutos).

La canción y el video debutarán el viernes.

“Soy completamente irrelevante en la música, no he estado en las listas de popularidad, no he tenido presencia, no he hecho nada para contribuir al atractivo o relevancia en la música. Cuando digo que la muerte de George Floyd me ha dado vida, esto es lo que quiero decir: encendió un fuego en mí que había estado dormido”, dijo Tyrese.

“Cuando ves y atestiguas algo tan doloroso y traumático, te recuerdan a través de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Eric Garner, Trayvon Martin que en un segundo te pueden arrebatar la vida. Como cantante nunca he tenido (la valentía) o la audacia para cantar sobre nada que toca ese tipo de temas”.

En “Legendary”, que cuenta con la participación de CeeLo Green, Tyrese canta y rapea mientras que el video incluye escenas de Tyrese con su rostro contra el piso, al tiempo que un oficial le inmoviliza la nuca, como una especie de réplica de los últimos momentos de la vida de Floyd.

Todas las ganancias de la canción y el video serán donadas y administradas por la oficina del abogado por los derechos civiles Benjamin Crump, quien representa a las familias de Floyd, Taylor, Arbery y Jacob Blake, un hombre negro que quedó paralizado después de recibir múltiples disparos de la policía por la espalda el domingo en Wisconsin.

Con la ayuda de Crump, Tyrese recibió la aprobación de las familias para crear “Legendary” y “8:46”, en el que hay imágenes de protestas recientes. El video dirigido por Deon Taylor, quien dirigió a Tyrese y Naomie Harris en el drama policiaco de 2019 “Black and Blue”, se estrenará el viernes en BET.

“La verdad es que esta canción ‘Legendary’ es lo más incómodo que he hecho en mi vida”, dijo Tyrese, quien agregó que las múltiples muertes de personas negras “me han dejado sin dormir muchas noches”.

“Estoy más vulnerable que nunca en mi vida”, agregó el artista de 41 años. “No temo por mi vida, no le temo a nadie, pero estoy específicamente consciente de que estoy entrando en un terreno en el que nunca me he adentrado en mi vida”.

Al igual que Tyrese, varios artistas como Beyoncé, Meek Mill, The Killers, Trey Songz, Lil Baby, T-Pain y Ty Dolla $ign han lanzado canciones sobre la experiencia de ser negro en Estados Unidos. Y sobre las protestas violentas en el mundo que se han desatado por las injusticias cometidas contra personas de color.

Aunque el video de Tyrese está apenas debutando, ya ha tenido una respuesta enorme de sus amigos famosos, como Viola Davis, Denzel Washington, Vin Diesel, Taraji P. Henson, Lee Daniels, Ava DuVernay, el director de “Joker” (“Guason”) Todd Phillips, Steve Harvey y el director de “Fast & Furious” Justin Lin.

“Todos ellos lo han visto. Todos han respondido, todos me han apoyado”, dijo. “Todos han validado ‘Legendary’”.

El más reciente álbum de Tyrese, “Black Rose”, fue editado en 2015. A pesar de que siente que le ha llevado tiempo usar música para hablar sobre temas pesados, dijo que quiere reconocer a aquellas celebridades que han sido valientes y abiertas para hablar del tema.

“‘Black is King’ de Beyoncé cambió mi vida y me cambió para siempre. Necesitamos proteger a Beyoncé a como dé lugar. Cualesquiera que sean estas visiones e ideas que tiene esta poderosa reina negra en su mente, necesitamos estar dispuestos a protegerla a cualquier costo”, dijo. “Necesitamos proteger a LeBron James a cualquier costo, ha decidido valiente y específicamente llevar la antorcha de hablar fuerte y claro”.

“Estoy tan orgulloso de Colin Kaepernick”, agregó Tyrese. “Mucho antes de que estuviera de moda hablar fuerte y claro, se arrodilló para una protesta pacífica. Puso en peligro su propia supervivencia para protestar pacíficamente y hablar fuerte y claro sobre algo que estaba en su corazón”.