Festival de Cine de San Sebastián recupera cierta normalidad

BILBAO, España (AP) — El Festival de Cine de San Sebastián, que comienza el viernes, recupera un cierto aire de normalidad prepandemia con el doble de presencias confirmadas que el año pasado y la entrega de los habituales dos Premios Donostia a la trayectoria, esta vez a Marion Cotillard y Johnny Depp.

Esta edición, la 69na, contará con la asistencia de Penélope Cruz, Jessica Chastain, Charlotte Gainsbourg, Stanley Tucci y Dolores Fonzi, entre otras estrellas, y será la primera en la que se entreguen premios de actuación sin atender a distinción de género en las categorías de mejor protagonista y secundario, reduciendo los galardones a la interpretación de cuatro a dos.

La Berlinale alemana fue el primer festival europeo en adoptar esa decisión, que también instauró en 2020 el de Mar del Plata en Argentina. Ahora San Sebastián, en una resolución tomada con quejas de algunas cineastas españolas, se suma a esta perspectiva.

José Luis Rebordinos, director del festival desde 2011, defiende la medida: “Queremos hacer una apuesta por el cambio, por la inclusión”, dijo en una entrevista con The Associated Press.

“Nosotros lo consultamos con toda la industria española y la mayor parte de las voces eran favorables al cambio. Entiendo que las asociaciones de mujeres cineastas puedan tener miedo, pero en los festivales cada vez hay más películas con papeles muy importantes para ellas. La mujer está llegando con fuerza a la industria del cine, no hay más que ver que el año pasado ganó aquí la película dirigida por una cineasta (“Beginning” de la directora georgiana Dea Kulumbegashvili, que este año además preside el jurado) y este año ha ocurrido algo similar en Cannes y Venecia. Creo que este es el camino y que dentro de poco va a ser algo general en todos los festivales. No obstante, estamos dispuestos a seguir escuchando”, subrayó Rebordinos.

Programado hasta el 25 de septiembre, San Sebastián abre el viernes con la película en competencia “Yi miao zhong” (“One Second”, “Un segundo”) del director Zhang Yimou, la crónica de un prisionero chino enviado a un campo de trabajo durante la Revolución Cultural en este país. Pero antes, la actriz francesa Marion Cotillard, ganadora de un Oscar por “La Vie En Rose”, recibirá el primer Premio Donostia.

Más división de opiniones ha causado la decisión del festival de otorgar a Johnny Depp el segundo galardón luego que un juez británico falló el año pasado que las denuncias de violencia doméstica contra el actor estadounidense por parte de su exesposa Amber Heard eran “sustancialmente ciertas”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, criticó el anuncio del premio hecho el pasado mes. “Transmite un mensaje terrible al público: ‘No importa si eres un maltratador mientras seas un buen actor’”, señaló Andreu a la AP.

Rebordinos recalcó, por su parte, que el astro de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”), “Sleepy Hollow” (“La leyenda del jinete sin cabeza”) o “Edward Scissorhands” ( “El joven manos de tijera”), “no ha sido detenido ni acusado en sede judicial ni condenado por malos tratos”.

“Es un icono del cine contemporáneo”, justificó Rebordinos, subrayando asimismo la visión compartida entre el festival y CIMA de potenciar la presencia de la mujer en el cine. “Colaboramos en muchos proyectos con ellas, porque podemos discrepar en este punto, pero no somos enemigos”.

Depp, que ya acudió el año pasado a San Sebastián como productor de “Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan” (“Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan”), recibió el pasado mes de agosto un homenaje a la trayectoria en el festival de Karlovy Vary, en la República Checa.

La sección oficial contará con el estreno de la última película de Javier Bardem “El buen patrón”, una sátira sobre las relaciones laborales dirigida por Fernando León de Aranoa, como una de sus bazas más destacadas, además de los trabajos de realizadores como Lauren Cantet (“Arthur Rambo”), Terence Davies (“Benediction”), Iciar Bollaín (“Maixabel”), Lucile Hadzihalilovic (“Earwig”) y Michael Sholwalter (“The Eyes of Tammy Faye”, con la presencia de su protagonista, Jessica Chastain). También compiten a concurso la peruana Claudia Llosa (“Distancia de rescate”, con las actrices Dolores Fonzi y María Valverde en el evento) y la argentina Inés Barrionuevo (“Camila saldrá esta noche”).

Fuera de competencia, se estrenará la serie “Fortuna” de Alejandro Amenábar, con Stanley Tucci como Frank Wild, un aventurero que vive del expolio de tesoros históricos hallados en las profundidades del mar.

Por la sección “Perlak”, que recoge una selección de las películas más destacadas en otros festivales europeos, pasarán la actriz y cantante francesa Charlotte Gainsbourg (“Jane by Charlotte”), Penélope Cruz (“Competencia oficial”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat), la ganadora de la Palma de Oro Julia Docornau (“Titane”) y Todd Haynes (“The Velvet Underground”), entre otros.

El cine latinoamericano, que cuenta con sección propia, volverá a ser otro de los elementos centrales del festival. El parón de los rodajes por el efecto de la pandemia ha provocado, según el director del evento, que este año sea de “impasse” y acudan producciones de menor impacto que en ediciones anteriores, aunque Rebordinos destacó los títulos de Michel Franco y Lorenzo Vigas, “Sundown” y “La Caja”, respectivamente.

“El cine hecho en América Latina está logrando con mucho mérito sobrevivir, en ocasiones con pocos medios. Creo que este es un año de impasse y, al igual que se ha visto este año con las películas europeas en Cannes y Venecia, el 2022 va a ser de gran eclosión”, sostuvo Rebordinos.

Por la sección “Horizontes Latinos” pasarán, entre otros, los trabajos de los mexicanos Alonso Ruizpalacios (“Una película de policías”) y Tatiana Huezo (“Noche de fuego”), el colombiano Simón Soto (“Amparo”), el argentino Maximiliano Schonfeld (“Jesús López”) y el uruguayo Manuel Nieto Zas (“El empleado y el patrón”).

https://www.sansebastianfestival.com/