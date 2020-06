Fans de K-pop salen a apoyar movimiento Black Lives Matter

SEÚL (AP) — Mientras los manifestantes estadounidenses salieron a las calles a llorar la muerte de George Floyd, ha surgido un aliado inesperado para su causa: los fans del K-pop.

Floyd falleció el 25 de mayo luego que un policía le presionó la nuca contra el suelo con su rodilla por varios minutos, incluso después de que dejara de moverse. Fans del K-pop indignados por la brutalidad policial y otras decepciones políticas se movilizaron rápidamente, y redestinaron las plataformas y hashtags que habitualmente usan para destacar a sus astros favoritos para dar apoyo al movimiento Black Lives Matter. Inundaron los hashtags de extrema derecha y aplicaciones de policía con videos cortos y memes de sus estrellas de K-pop.

En un tweet del jueves para sus 26 millones de seguidores, la banda de chicos sudcoreana BTS dijo que se opone a la discriminación racial y la violencia y anunció una donación de 1 millón de dólares al movimiento Black Lives Matter. Los fans siguieron rápidamente el ejemplo con el hashtag #MatchAMillion en Twitter, e igualaron la donación en 24 horas de acuerdo con “One In An ARMY”, un equipo de recaudación de fondos mundial creado por fans de BTS.

El activismo político no está comúnmente asociado con los fans del K-pop. A lo largo de los años, los fans han adquirido mayor notoriadad por crear tendencias en Twitter e Instagram. Esta red de seguidores se moviliza en un pestañeo, generalmente para promover nuevas canciones de sus artistas favoritos o aplacar a sus críticos. Ahora esta misma energía de las redes sociales está siendo redireccionada para apoyar el movimiento Black Lives Matter, y los fans de BTS, conocidos como ARMY, están ahora al frente.

Chloë Gallot, una estudiante universitaria francesa, dijo que se unió a ARMY (cuyas siglas significan Adorable Representative M.C. for Youth, o representante adorable maestro de ceremonias de la juventud) este año cuando sintió que cayó “en un agujero” mientras buscaba una distracción al brote del coronavirus y otros problemas personales. Hace unos días Gallot fue una de las integrantes de ARMY que respondió al hastag #MatchAMillion y donó cerca de 90 dólares a Black Lives Matter.

“Ellos (BTS) nos están impulsando a usar nuestras plataformas aún más”, dijo Gallot a The Associated Press, agregando que los fans de la banda, incluyéndola, habían comenzado a recaudar fondos antes de que la donación de BTS se hiciera pública.

Los expertos en K-pop dicen que el activismo fervoroso no es nuevo para los fans.

“Pese a los estereotipos sobre los fans de las bandas de chicos, son conocidos por su conciencia política y por ayudar a recaudar fondos para causas caritativas en internet, especialmente en Twitter”, dijo Hyun-su Yim, reportero de K-pop del diario Korea Herald. “Por eso a muchos les sorprendió cuando la fanaticada comenzó los esfuerzos para acabar con los hashtags racistas”, dijo Yim sobre los seguidores del K-pop que cogestionaron las apps de la policía de Estados Unidos y llenaron los hashtags racistas como “whitelivesmatter” y “WhiteOutWednednesday” con sus memes favoritos de K-pop, para que perdieran su intención original.

Aunque el K-pop ha sido popular en Asia por décadas, el ascenso de bandas como BTS le ha merecido fans en todas partes del mundo. Sin embargo, esta expansión global ha creado tensión por momentos con la industria a causa de múltiples factores, como las diferencias culturales y de idioma.

Los artistas coreanos y sus sellos discográficos entraron de golpe en territorios desconocidos donde se les ha obligado a tomar una postura ante problemas sociales, lo que ha generado críticas de los fans que dicen que algunos temas son demasiado lejanos a ellos.

Danny Kim, quien dirige “DKDKTV”, un popular canal de YouTube sobre todo lo relacionado con el K-pop, señaló que las celebridades coreanas no son famosas por tener una postura abierta sobre temas sociales. “La percepción general de una celebridad es que ‘no está aquí para expresar una opinión, está aquí para entretener a la gente’”, dijo Kim. Las estrellas de K-pop tienen además contratos que les impiden hacer declaraciones que podrían causar fricción.

Joseph Dorsey, un fan negro de Chicago, dijo que quiere que los artistas K-pop apoyen el movimiento Black Lives Matter porque la industria musical se ha beneficiado por años con la adopción de “música negra estadounidense y cultura negra”.

Kim dijo que es momento de que las estrellas del K-pop hablen por sí mismas.

“El K-pop se ha convertido en algo que ya no es estrictamente coreano”.