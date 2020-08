ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 3 de mayo de 1965, Shirley Ann Grau ganadora del Premio Pulitzer 1965 por su tercera novela “The Keepers of the House" en su casa en Nueva Orleans con sus hijos Nora, de 5 años, William, de 6 meses, e Ian de 8 años. Grau, cuyas historias y novelas retrataban los secretos oscuros y la belleza del Sur Profundo murió a los 91 años. Su hija Nora McAlister dijo el 5 de agosto de 2020, que Grau falleció dos días antes por complicaciones de un derrame cerebral. (Foto AP, archivo) less