Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— Con “Suicide Squad” (“Escuadrón Suicida”) de David Ayer de 2016 el universo de DC Comics de Warner Bros. pudo haber tocado fondo, pero la continuación de James Gunn podría ser un punto álgido. “The Suicide Squad” (“El Escuadrón Suicida”) de Gunn, que se estrena el viernes en cines y HBO Max, apenas altera el título de la cinta anterior y conserva algunos personajes como Harley Quinn (Margot Robbie) y Amanda Waller (Viola Davis). But Gunn le ha aportado una energía cómica completamente nueva a la adaptación del cómic altamente violenta y no apta para niños, similar a la conmoción sorprendente pero demente que Gunn le dio a las dos películas de “Guardians of the Galaxy” (“Guardianes de la Galaxia”). En “The Suicide Squad,” Idris Elba lidera a un grupo sincero aunque extrema de almas dañadas en una misión peligrosa.

— Val Kilmer pasó documentando la mayor parte de su vida profesional, y el documental “Val”, que llega a Amazon Prime Video este viernes, usa gran parte de ese material para ofrecer una mirada íntima a la vida del actor en los sets de “Top Gun” hasta “Batman Forever” y “Tombstone”. La cinta de los directores Ting Poo y Leo Scott es narrada por Kilmer pero en la voz de su hijo, Jack. (Kilmer, de 61 años, tiene dificultades para hablar tras haber padecido cáncer de la garganta y numerosas cirugías de la tráquea). El resultado es una pieza inusualmente reveladora de un actor a menudo difícil de entender. Al reseñar “Val”, el crítico de AP Mark Kennedy lo calificó como “una película notablemente íntima y también conmovedora”. En una entrevista por email, Kilmer dijo que no tenía arrepentimientos: “He atestiguado y vivido milagros”.

— Lin-Manuel Miranda se ha mantenido sumamente ocupado durante la pandemia. La grabación de “Hamilton” finalmente se estrenó, su musical “In the Heights” fue llevado a la pantalla en una aclamada película, y apareció en una serie de documentales, incluidos “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It”, “Siempre, Luis” y “We Are Freestyle Love Supreme”. En la nueva cinta animada de Netflix, “Vivo”, coescrita por la coautora de “In the Heights” Quiara Alegría Hudes, Miranda hizo la voz del personaje principal — un kinkajú cantor llamado Vivo — y además compuso canciones originales.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Barbra Streisand vuelve a abrir su bóveda musical para presentar una colección de 10 nuevas canciones que saldrá a la luz el viernes. “Release Me 2” es un complemento de su álbum “Release Me” de 2012. En esta ocasión, Streisand interpreta temas escritos por melómanos como Burt Bacharach, Barry Gibb, Randy Newman y Carole King. Hace dueto con Willie Nelson en “I’d Want It To Be You” y con la Rana René (Kermit the Frog) en el clásico “Rainbow Connection”. También se destaca cantando “You Light Up My Life” de King y junto a Gibb en “If Only You Were Mine”.

— El multiinstrumentista y compositor de jazz Gerry Gibbs rinde homenaje al fallecido Chick Corea en su 13er álbum, “Songs From My Father”. La colección presenta a Corea y Ron Carter en “Bopstacle Course” y “Sweet Young Song of Love”. La última canción del primer disco es “Hey Chick”, también en honor a Corea, un músico laureado con 23 premios Grammy que murió en febrero a los 79 años. El tema, que incluye a músicos de las cuatro versiones del Thrasher Dreams Trio, originalmente se titulaba “Hey Jim”, pero Gibbs y su padre, Terry Gibbs, acordaron cambiarle el nombre. El joven Gibbs se hizo amigo de Corea poco antes de su deceso. “Qué honor haber tenido esos últimos cinco meses haciéndome amigo de él”, dice.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Luego que la muerte de una amada esposa resulta no ser un accidente, su viudo sale a la caza de sus asesinos y los secretos que ella escondió. “Hit & Run”, una serie de nueve episodios de acción y suspenso que se estrena el viernes en Netflix, es protagonizada por Lior Raz de la popular (y polémica) serie israelí “Fauda”. Al afligido esposo se le unen en su búsqueda internacional, entre otros, una examante que es una periodista de investigación estadounidense (Sanaa Lathan) y una detective de policía israelí (Moran Rosenblatt). Raz y Avi Issacharoff crearon “Hit & Run” con Dawn Prestwich y Nicole Yorkin, de la serie estadounidense “The Killing”.

— Jasper Tempest, profesor de criminología de Cambridge, vive de acuerdo con las estrictas reglas dictadas por su trastorno obsesivo-compulsivo. Eso hasta que un detective de policía y exalumno lo convence de unirse a un caso que trae sus emociones, y momentos surrealistas, a un primer plano en “Professor T”, basado en el drama belga del mismo nombre. Ben Miller, quien interpreta al desafortunado Lord Featherington en “Bridgerton”, protagoniza la serie de seis episodios que se transmite actualmente en el canal de suscripción de PBS Masterpiece en Amazon.

— Lynn Elber