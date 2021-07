Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINES

— No es gratis, pero la largamente esperada película de Marvel, “Black Widow” llegará a Disney+ el viernes por una renta de 29,99 dólares en Estados Unidos y 329 pesos en México, además de que debutará simultáneamente en cines. No es sólo una historia de origen de personaje, ni tampoco sólo una despedida, la película es dirigida por Cate Shortland y amplía la historia de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Sucede después de los acontecimientos de “Captain America: Civil War” (“Capitán América: Civil War”) y la reúne con su hermana superespía (una inteligente y graciosa Florence Pugh) para combatir la organización que les robó sus infancias. David Harbour de “Stranger Things” y Rachel Weisz también actúan en la película.

— Si estás buscando algo infinitamente más bobo y tropical con algunas canciones genuinamente pegajosas, “Barb and Star Go to Vista Del Mar” se podrá ver por fin gratis en Hulu a partir del viernes. Posiblemente la comedia exitosa del año, esta historia absurdista y de buen corazón sigue a dos mujeres de mediana edad de Soft Rock, Nebraska, a las que les encantan las faldas pantalón interpretadas por las escritoras y guionistas de “Bridesmaids” Kristen Wiig y Annie Mumolo, quienes se toman unas muy necesitadas vacaciones en Florida. Ahí conocen a un secuaz con mal de amores, interpretado por un revelador Jamie Dornan. “Barb and Star” se disfruta mejor con una bebida de coco cerca.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Dylan está de regreso, por lo menos el joven. Jakob Dylan reune a su banda The Wallflowers para su primer álbum desde “Glad All Over” de 2012. La nueva producción brillante de 10 canciones, titulada “Exit Wounds”, será lanzada el 9 de julio e incluye los sencillos “Who’s That Man Walking ’Round My Garden” y “Roots and Wings”. Dylan ha explicado que el título del álbum se refiere a aquello que uno arrastra: “A donde sea que te dirijas, incluso si es a un mejor lugar, dejas cosas y personas detrás, y piensas sobre esas personas y esas cosas y las llevas contigo. Esas son tus heridas de salida (exit wounds)”.

— Si quieres algo fresco para el verano, no hay nada mejor que una artista cuyo nombre suena como nieve. Snoh Aalegra (pronounciado “snow allegra”) lanzará su tercer álbum “Temporary Highs in the Violet Skies” el 7 de julio. Hija de padres iraníes y crecida en Suecia, residente actual en Los Angeles, Aalegra es conocida por canciones relajadas, elegantes y sobrias que tienen elementos R&B, soul y EDM — algo como una mezcla entre Sade y Alicia Keys. Entre sus fans destacan Drake, quien sampleó su canción “Time” para su canción “Do Not Disturb” de “More Life” y el fallecido Prince, quien fue su mentor años antes de morir. Tyler, The Creator es uno de los colaboradores en el nuevo álbum.

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

—“The Latino Experience” de PBS toma un enfoque creativo a las variadas experiencias de un grupo étnico que representa casi a la quinta parte de la población estadounidense. La serie antológica de tres partes presenta 13 cortometrajes de ficción y no ficción con estilos y tonos diversos. El primer episodio de una hora (que debuta el martes en diferentes horarios locales) incluye “Death and Deathability: A Period Piece” en el que una niña (Blanca Ordaz) está confundida con su paso a la adolescencia y decide que la muerte está cerca y crea una lista de sus últimos deseos, y “The Blue Cape” que se desarrolla en Puerto Rico tras el huracán Maria. El segundo y el tercer episodio se estrenarán el 13 y el 20 de julio, respectivamente.

—¿Alguna vez es demasiado pronto para una nueva versión de una serie? “Gossip Girl” dice que no. A menos de una década de que concluyera la serie de CW, lo que se describe como “una extensión” debutará en streaming y televisión. El ambiente pomposo es familiar — Upper East Side de Nueva York — pero una nueva generación de adolescentes privilegiados enfrentan un mundo de redes sociales más complicado. La nueva versión es protagonizada por Jordan Alexander, Eli Brown y Thomas Doherty. Debuta el jueves en HBO Max y estará disponible a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) del viernes en CW y sus plataformas online.

— Los espectadores con dulces recuerdos de la extinta serie de HBO “Enlightened” estarán contentos de ver “The White Lotus”, la nueva propuesta del creador Mike White para el canal. La serie limitada de seis episodios, que se estrena el domingo a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT), es una mirada satírica a la vida dentro de un exclusivo centro turístico en Hawaii. Para aquellos que no conocen el trabajo de White, el elenco puede ser suficiente para atraerlos con Connie Britton y Steve Zahn, como una alta ejecutiva y su esposo con baja estima; Jennifer Coolidge, interpretando a una mujer rica pero infeliz, y Molly Shannon como una colada de luna de miel.

—Lynn Elber