Elmo tendrá su propio talk show en HBO

NUEVA YORK (AP) — Hace no mucho, el actor de Broadway Ben Platt fue entrevistado por un monstruo. Uno perfectamente agradable, claro. Era Elmo.

Elmo le preguntó a Platt cuál era su música predilecta para cantar. Cookie Monster interrumpió para preguntarle por su galleta favorita. “Avena con chispas de chocolate”, respondió el actor.

“Buena respuesta”, dijo Cookie Monster. “Pero, ahora que lo pienso, no existe tal cosa como una galleta mala”. Tras una interpretación estelar en grupo de la canción “C Is for Cookie” (Galleta se escribe con G), Elmo le obsequió a su invitado un mantel individual y Cookie destacó cómo la palabra en inglés, “placemat”, rimaba con "Ben Platt”.

Esta reunión de monstruos peludos con un cantante humano es parte de un nuevo programa de tertulia para toda la familia de Sesame Workshop, “The Not Too Late Show with Elmo”, que se estrenará en HBO Max el 27 de mayo.

Esta primera temporada de 13 semanas también aparecerán Kacey Musgraves, los Jonas Brothers, John Mulaney, Lil Nas X, Miles Brown, Blake Lively, Dan + Shay, Andy Cohen, Hoda Kotb, Josh Groban, Olivia Wilde, Sara Bareilles, Jason Sudeikis, Sofia Carson y Ciara.

La serie es una ocurrencia de Elmo — no le digan lo contrario — y emplea a sus amigos Muppets: Cookie Monster es el secuaz, Rosita la directora de escena, Abby Cadabby la guionista, y varios monstruos fungen como directores, basados en la idea de que todo el mundo quiere dirigir.

“A lo largo de los 15 minutos de duración del episodio, Elmo habla de un ritual específico para irse a la cama, como ponerse el pijama o leer un libro o cepillarse los dientes”, dijo Ben Lehmann, productor ejecutivo de “Sesame Street” y “The Not-Too-Late Show”.

“Obviamente, la idea es que sea una experiencia familiar juguetona y divertida así que, en vez de pasar mucho tiempo hablando, pasamos más tiempo jugando juegos como la Papa Caliente o Tres en Línea”, dijo.

El negocio de los talk show podrá ser implacable, pero anfitriones noctámbulos como Jimmy Fallon y John Oliver hacen apariciones y ayudan a afilar las habilidades de Elmo como entrevistador. Elmo desafía a Fallon a un duelo de miradas donde el primero en pestañear pierde, algo que no es del todo justo porque Elmo no tiene párpados.

Durante una visita al plató de “The Not-Too-Late Show” en Nueva York antes del cierre por la pandemia, se pudo ver una mezcla de alta y baja tecnología. Se usaron tres cámaras digitales, un teleprompter y un micrófono con brazo, pero una medialuna de utilería colgaba sobre el escritorio de Elmo en una pértiga con un alambre, como si fuera una caña de pescar. Un miembro del equipo cortó galletas ficticias en la forma de cuarto creciente.

El equipo detrás del show pudo apegarse al calendario de producción pese al coronavirus. Se mudaron los equipos a las casas del personal para que pudieran posproducir, editar e incorporar efectos de sonido remotamente.

El énfasis del programa en las rutinas nocturnas de los niños llega en momentos en que los padres están buscando darles rutinas estables. Sesame Workshop también ha ofrecido una serie útil de recursos y actividades en línea durante la pandemia. “Es importante estar ahí en este momento para las familias y niños, así que tratamos de hacer nuestra parte lo mejor que podemos”, dijo Lehmann.

En una entrevista después de la grabación, Elmo dijo que la estaba pasando estupendo. “Es maravilloso conocer gente nueva. Elmo puede conocer a nuevos invitados en el programa cada día”, dijo. “Elmo puede aprender de todos también. Es maravilloso”.

Dijo que sus juegos favoritos incluyen carreras para vestir ositos de peluche, cambios de imagen a monstruos, quedarse congelado con la música y carreras en triciclos. Prometió mucha música, sketches y juegos.

“Tenemos preparadas muchas cosas buenas. Ya verán”, dijo Elmo.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits.