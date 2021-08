Directora de Time's Up renuncia tras escándalo de Cuomo

NUEVA YORK (AP) — Tina Tchen, directora general y presidenta del grupo de activistas contra el acoso sexual Time’s Up, renunció el jueves ante las revelaciones de que líderes de su grupo aconsejaron al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo sobre cómo manejar las acusaciones en su contra por una conducta sexual inapropiada.

En un comunicado publicado en Twitter, Tchen — ex jefa de personal de Michelle Obama — dijo que ha “pasado toda una carrera luchando por el cambio positivo para las mujeres”, pero que no era la persona correcta para encabezar la organización de la era del #MeToo en este momento.

“Estoy especialmente consciente de que mi posición en la dirección de TIME’S UP se ha convertido en un doloroso y divisivo punto de atención, en el que precisamente aquellas mujeres y otros activistas que deberían trabajar juntos para luchar por el cambio, están en vez luchando entre sí de formas perjudiciales”, escribió.

Monifa Bandele, una organizadora de Movement for Black Lives que dejó la organización MomsRising para convertirse en directora operativa de Time’s Up en octubre, será directora general interina.

La renuncia de Tchen surge tras la salida de Roberta Kaplan, quien dejó el puesto de presidenta de la junta directiva de la organización el 9 de agosto. Cuomo, por su parte, dejó la gubernatura esta semana tras meses resistiendo los llamados para su renuncia.

Una investigación independiente, supervisada por la secretaria de Justicia de Nueva York, concluyó en un reporte que Cuomo acosó sexualmente al menos a 11 mujeres. El reporte dice que una de las principales asesoras de Cuomo, Melissa DeRosa, envió a Kaplan una carta que buscaba desacreditar a la primera acusadora pública de Cuomo, Lindsey Boylan, para que la revisara.

“La señora Kaplan leyó la carta a la directora del grupo de activistas Times Up, y ambas supuestamente sugirieron que, sin las declaraciones sobre la interacción de la señora Boylan con colegas masculinos, la carta estaba bien”, señaló el reporte, sin nombrar explícitamente a Tchen.

La carta, que finalmente no fue publicada, fue escrita a finales del año pasado, después de que Boylan acusó a Cuomo de hacer comentarios inapropiados, pero antes de ella que detallara explícitamente las acusaciones sobre toqueteos y besos no deseados. La misma Time’s Up solicitó una investigación después del segundo comunicado de Boylan.

Tchen había resistido los reclamos para que dejara el puesto por semanas, pero dijo el jueves que era tiempo de “renunciar y seguir trabajando por el cambio de otras maneras”.

Boylan criticó la forma en la que Tchen describió los motivos que llevaron a su renuncia, acusándola de “no asumir responsabilidad por el daño que ha causado”.

“No estamos peleando. No estamos confundidas”, tuiteó Boylan.

Otra de las acusadoras de Cuomo, Charlotte Bennett, hizo eco de las palabras de Boylan al comparar a Tchen con el exgobernador demócrata.

Ella “se va de la misma forma que nuestro exgobernador, mencionando sus logros, señalando a otros e intentando justificar su inexcusable comportamiento”, tuiteo.

Carrie Goldberg, quien representó a una de las acusadoras del ex productor cinematográfico Harvey Weinstein, también criticó el comunicado de Tchen.

“No es preciso decir que activistas/mujeres están ‘luchando entre sí’”, tuiteó. “En vez de eso son supervivientes en las trincheras, hastiadas de los poderosos que hacen acuerdos en secreto y acaparan el control”.

La caída de Weinstein, impulsada por revelaciones explosivas publicadas en The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017, llevó directamente a la fundación de Time’s Up en enero de 2018. Más de 300 mujeres en los espectáculos, de la poderosa productora de televisión Shonda Rhimes a las actrices Reese Witherspoon y Eva Longoria — firmaron una carta abierta en la que se incluían como fundadoras.

Este deslumbrante debut siguió con los Globos de Oro de ese mes, a los que las asistentes llevaron vestidos negros y broches de Time’s Up para llamar la atención sobre el movimiento por la igualdad de género.

Tchen, quien es abogada, trabajó como asistente del presidente Barack Obama y directora ejecutiva del Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas. Cofundó el Fondo de Defensa Legal Time’s Up en 2017, junto con Kaplan y otras dos mujeres. El fondo se estableció para ayudar a los supervivientes con sus costos legales, y recaudó casi 22 millones de dólares en menos de un año desde que se creó.

La salida de Kaplan se precipitó por una carta abierta de los simpatizantes de Time’s Up que acusaron a sus líderes de trabajar para “alinearse con abusadores a expensas de las supervivientes”.

En un comunicado publicado el jueves la junta directiva de Time’s Up elogió la dirección de Tchen, diciendo que “ha hecho una diferencia en la vida de tantos y agradecemos su duro trabajo e impacto”. Pero aceptaron que su renuncia era una medida de responsabilidad, dijo la junta directiva.

Esta no es la primera vez que el grupo de activistas se ha visto afectado por su liderazgo. Tchen asumió la dirección en 2019, luego de que la ex presidenta de la WNBA Lisa Borders renunciara como presidenta y directora general cuando su propio hijo fue acusado de una conducta sexual inapropiada.

Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo y miembro de la junta directiva extendida de Time’s Up, ofreció su perspectiva sobre este momento turbulento a The Associated Press. Burke describió a Time’s Up como una joven organización surgida “en medio de un cambio enorme” con buenas intenciones que lidia ahora con la forma de ejercer el poder años después de que el #MeToo se hiciera viral.

“Creo que deben hacer una gran introspección y al final de cuentas, podría ser que necesitaran encontrar la forma de trabajar de una manera diferente”, dijo. “Que tengan que delegar algo de poder y tengan que sacrificar algunas de las victorias para poder hacer bien el trabajo, de la forma en la que la gente confía”.

La periodista de The Associated Press Jocelyn Noveck contribuyó a este despacho.